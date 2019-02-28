В Борисове заведующая магазина положила себе в карман около $180 тыс.

Как стало известно, в конце 2018 года представители мебельной организации в Борисове обратили внимание, что в магазине большая задолженность по договорам реализации мебели с рассрочкой платежа. Была инициирована ревизия, в ходе которой выявилась крупная недостача.

Заведующая магазина объяснила недостачу тем, что мебель приобрели жители соседней страны, а рассчитаться за товар обещали поэтапно. Однако в ходе проверки данные сведения не подтвердились.

Как рассказал начальник УБЭП УВД Миноблисполкома Владимир ЕМЕЛЬЯНОВ, в период с сентября 2014 года по декабрь 2018 года заведующая предлагала приобрести мебель по цене ниже ее себестоимости, привлекая большой круг покупателей. При этом документов, подтверждающих факт оплаты за товар, клиентам не передавалось, а вырученные от продажи средства по кассовому аппарату не проводились. Женщина оставляла их себе.

Чтобы отвести от себя подозрения, женщина оформляла на вновь проданную мебель фиктивные договоры купли-продажи с условием рассрочки платежа. Рассрочка оформлялась как на родственников, так и на лиц, которые ранее приобретали мебель в магазине, либо вовсе на выдуманные имена.

В результате действий женщины был причинен ущерб на сумму более 349 тыс. руб. В действиях фигурантки усматриваются признаки состава преступления по ч. 4 ст. 211 УК Республики Беларусь («Присвоение имущества лицом, которому оно вверено, совершенного в особо крупном размере»). Женщине грозит наказание вплоть до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование продолжается.