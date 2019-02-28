Мы вместе: о наказании, поощрении и безопасности

Под таким название специалистами ГУО «Социально-педагогический центр Ганцевичского района» педагогом социальным Волоткевич Мариной Александровной и педагогом-психологом Андрощук Анастасией Андреевной проведен круглый стол с родителями несовершеннолетних, в рамках программы родительских встреч «Семья».

Цель мероприятия – формирование у взрослых знаний о навыках эффективного поведения в ситуации выбора поощрения или наказания, разъяснение способов обеспечения собственной безопасности и ребенка в ситуации семейного конфликта или угрозы здоровью и жизни.

Нужно ли вообще поощрять и наказывать детей? Разве ребенок должен быть послушным, трудолюбивым, вежливым ради подарка или из страха быть наказанным? Как предупредить семейный конфликт и обеспечить безопасность в семье? Можно ли научиться умению сопереживать и понимать чувства другого? На эти и многие другие вопросы родители получили ответы в ходе мероприятия. Они делились опытом, рассказывали о некоторых трудностях взаимодействия с детьми, вместе со специалистами находили способы решения конфликтных ситуаций в семье, а также участвовали в блиц-тесте, деловой игре, упражнениях и обыгрывали различные жизненные ситуации.

Активное участие в обсуждении вопросов приняли педагог-психолог ГУО «Средняя школа № 3 г. Ганцевичи» Лемешевская Наталья Александровна и педагог социальный ГУО «Средняя школа № 2 г. Ганцевичи» Тимошкевич Эдуард Валерьевич.

Организаторы встречи вручили в конце мероприятия родителям памятки «Учитесь наказывать правильно» и «Как избежать конфликтной ситуации».

Прощаясь, родители и специалисты обменялись самыми тёплыми семейными пожеланиями. А родители поблагодарили специалистов за подготовленную встречу.

Лариса Тихон,

педагог социальный СПЦ

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