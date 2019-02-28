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Дарья Домрачева показала именные лыжи

01.03.2019 14:00 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусская олимпийская чемпионка Дарья Домрачева показала именные лыжи и протестировала их.  

«Новый стиль моих лыж! Как вам, нравится? Я в восторге! Спасибо Fischer Nordic за поддержку все эти года и за креатив!», – написала спортсменка на своей странице в Instagram.  

В «сторис» Дарья опубликовала видео прогулки на новых лыжах. Судя по всему, со скольжением у них проблем нет.  

Дарья Домрачева показала именные лыжи
Фото: instagram.com/dadofun  

Поклонники Домрачевой восхитились её новыми лыжами и оставили множество комментариев.  

«У тебя с именем есть лыжи, тебе везёт, очень крутые!»,  

«Вау! Я хочу такие же с моим именем!»,  

«Очень круто! И заслуженно!»,  

«С таким брендом лыжи бы раскупались очень хорошо, моё мнение! А фото просто супер!».  

В феврале 2019 года Дарья Домрачева и Надежда Скардино окончательно простились со спортивной карьерой. Биатлонисткам вручили нагрудные знаки за развитие спорта и физкультуры. Хотя Дарья считает, что на этом её связь со спортом не оборвётся. 

«В будущем, может быть, какое-то своё время буду посвящать и развитию спорта в Беларуси» (подробности здесь).  
 
 
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Новости Беларуси. Белорусская олимпийская чемпионка Дарья Домрачева показала именные лыжи и протестировала их.   «Новый стиль моих лыж! Как вам, нравится? Я в...
 
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