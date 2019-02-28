Новости Беларуси. Белорусская олимпийская чемпионка Дарья Домрачева показала именные лыжи и протестировала их.

«Новый стиль моих лыж! Как вам, нравится? Я в восторге! Спасибо Fischer Nordic за поддержку все эти года и за креатив!», – написала спортсменка на своей странице в Instagram.

В «сторис» Дарья опубликовала видео прогулки на новых лыжах. Судя по всему, со скольжением у них проблем нет.



Фото: instagram.com/dadofun

Поклонники Домрачевой восхитились её новыми лыжами и оставили множество комментариев.

«У тебя с именем есть лыжи, тебе везёт, очень крутые!»,

«Вау! Я хочу такие же с моим именем!»,

«Очень круто! И заслуженно!»,

«С таким брендом лыжи бы раскупались очень хорошо, моё мнение! А фото просто супер!».

В феврале 2019 года Дарья Домрачева и Надежда Скардино окончательно простились со спортивной карьерой. Биатлонисткам вручили нагрудные знаки за развитие спорта и физкультуры. Хотя Дарья считает, что на этом её связь со спортом не оборвётся.