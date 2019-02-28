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Аист на платьях, спортивные костюмы с вышивкой бульбы: мода по-белорусски

01.03.2019 13:57 — Разное | СТВ  
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – стилист – Наталья Зеневич.

Как Вы думаете, научились ли минчане одеваться стильно? Насколько мы отстаём от мировых тенденций?

Наталья Зеневич, стилист:
Как раз насчёт соответствия наших минчан, молодёжи модным тенденциям я совершенно спокойна. Я больше, например, переживаю по поводу сохранения нашей аутентичности, потому что масс-маркет заполонил и какая-то вот наша индивидуальность, нашего белорусского народа как-то, всё-таки, пропадает. Она в таком минимализме. Среди белорусских дизайнеров есть талантливые работы, они стоят, конечно, недёшево, но, всё-таки, вложения в них иногда стоят того. Например, у Ольги Кардаш когда-то появился аист, вышитый на свитшотах, на платьях. Ребята LIMITEDMINSK тоже делают спортивные костюмы с вышивкой бульбы в разрезе. Много есть интересных вещей, конечно, это уже не масс-маркет.

Что носить этой весной? Стилист о модных тенденциях
 
 
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – стилист – Наталья Зеневич. Как Вы думаете, научились ли минчане одеваться стильно? Насколько мы...
 
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