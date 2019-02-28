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Аист на платьях, спортивные костюмы с вышивкой бульбы: мода по-белорусски
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – стилист – Наталья Зеневич.
Как Вы думаете, научились ли минчане одеваться стильно? Насколько мы отстаём от мировых тенденций?
Наталья Зеневич, стилист:
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – стилист – Наталья Зеневич. Как Вы думаете, научились ли минчане одеваться стильно? Насколько мы...
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