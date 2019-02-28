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«На первый план выделились дождевики». Модные тренды весны-2019
Вместе с первым, по-настоящему весенним солнцем, на улицы, по традиции, выходит и мода нового сезона. Куртка или пальто? Замша или кожа? Яркие оттенки или сдержанные цвета? А может, есть возможность сочетать и то, и другое?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – стилист – Наталья Зеневич.
Что в этом сезоне из верхней одежды в моде?
Наталья Зеневич, стилист:
Леопард сейчас тоже актуален. Он может быть в верхней одежде, в кардиганах, в пальто из искусственного меха. Если приобрели такую шубку или пальто, то можно использовать весной, пока ещё холодно.
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Вместе с первым, по-настоящему весенним солнцем, на улицы, по традиции, выходит и мода нового сезона. Куртка или пальто? Замша или кожа? Яркие оттенки или сдержанные...
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