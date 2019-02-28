ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какие силуэты одежды актуальны весной-2019?

01.03.2019 13:56 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Вместе с первым, по-настоящему весенним солнцем, на улицы, по традиции, выходит и мода нового сезона. Куртка или пальто? Замша или кожа? Яркие оттенки или сдержанные цвета? А может, есть возможность сочетать и то, и другое?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – стилист – Наталья Зеневич.

Какие в этом году силуэты актуальны?

Наталья Зеневич, стилист:
В современной моде стилизуются 70-ые, 80-ые и 90-ые и поэтому мы можем выбирать силуэт из этих десятилетий. Если в 70-ых у нас были полуоблегания с подчёркнутой талией, длина миди, пожалуйста, носите. Если в 80-ых были утрированы плечи, талия, мини, что сейчас опять же актуально, тоже носите. А в 90-ых впервые пик получил как унисекс, как раз прямыми силуэтами оверсайзом, что также актуально. Даже больше надо рассчитывать не на то, что в тренде, а то, что подходит вашей фигуре и вашему образу жизни.

Что носить этой весной? Стилист о модных тенденциях

Какие силуэты одежды актуальны весной-2019?
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вместе с первым, по-настоящему весенним солнцем, на улицы, по традиции, выходит и мода нового сезона. Куртка или пальто? Замша или кожа? Яркие оттенки или сдержанные...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Квадратные носы актуальнее, чем круглые». Какая обувь в моде весной-2019?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика