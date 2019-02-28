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«Квадратные носы актуальнее, чем круглые». Какая обувь в моде весной-2019?

01.03.2019 13:56 — Разное | СТВ  
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Вместе с первым, по-настоящему весенним солнцем, на улицы, по традиции, выходит и мода нового сезона. Куртка или пальто? Замша или кожа? Яркие оттенки или сдержанные цвета? А может, есть возможность сочетать и то, и другое?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – стилист – Наталья Зеневич.

Какая обувь будет модна в этом сезоне?

Наталья Зеневич, стилист:
Сапоги-казаки актуальны, кроссовки, сникерсы на большой, очень устойчивой гипертрофированной, на высокой подошве, в них легко прыгать через лужи, в них не холодно. Также актуально смешение классической обуви со спортивной обувью и уже не секрет, что появилось много оксфордов, челси, брогов с плотной высокой подошвой, чем-то даже напоминающей подошву кроссовок.

«Квадратные носы актуальнее, чем круглые». Какая обувь в моде весной-2019?

Квадратные в казаках актуальнее, чем круглые носы. Сейчас женщины стали более доминирующими, а круглый носик ассоциируется с мягкостью в характере, как какие-то домашние.

Что носить этой весной? Стилист о модных тенденциях
 
 
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Вместе с первым, по-настоящему весенним солнцем, на улицы, по традиции, выходит и мода нового сезона. Куртка или пальто? Замша или кожа? Яркие оттенки или сдержанные...
 
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