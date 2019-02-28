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«Квадратные носы актуальнее, чем круглые». Какая обувь в моде весной-2019?
Вместе с первым, по-настоящему весенним солнцем, на улицы, по традиции, выходит и мода нового сезона. Куртка или пальто? Замша или кожа? Яркие оттенки или сдержанные цвета? А может, есть возможность сочетать и то, и другое?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – стилист – Наталья Зеневич.
Какая обувь будет модна в этом сезоне?
Наталья Зеневич, стилист:
Квадратные в казаках актуальнее, чем круглые носы. Сейчас женщины стали более доминирующими, а круглый носик ассоциируется с мягкостью в характере, как какие-то домашние.
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Вместе с первым, по-настоящему весенним солнцем, на улицы, по традиции, выходит и мода нового сезона. Куртка или пальто? Замша или кожа? Яркие оттенки или сдержанные...
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