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Лукашенко о Китае: Надежный партнер, который всегда подставит плечо

01.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о взаимоотношениях страны с Китаем, назвав Пекин надежным другом, передает телеканал «МИР 24».

«Что касается сотрудничества с КНР, то не было вопроса, с которым бы я не обратился к Пекину, и он не был решен», – подчеркнул глава государства.

В качестве примера он привел поставки продуктов питания в Китай на поезде, который курсировал между КНР и Западной Европой, а обратно шел пустым. Сейчас Беларусь поставляет в Китай молочную продукцию, говядину, птицу и получает хорошие деньги.

«Мы сейчас ищем партнеров, с которыми надо работать напрямую в сеть, не через оптовиков. Это хорошие деньги. Китай нам здорово помог», – сказал Лукашенко.

«Второе направление сотрудничества – инвестиции. Китайцы построили у нас за счет кредитов под 2% две или три электростанции, последняя под Витебском. Она почти полностью обеспечивает дешевой электроэнергией город. Модернизировать они помогли многие электростанции. Строим много предприятий. Допустим, в Светлогорске построили новый завод по производству беленой целлюлозы. Кругом у нас лес, а целлюлозу завозили неизвестно откуда. Вот мы и вышли благодаря Китаю из этой зависимости», – описал президент.

По словам Лукашенко, белорусы в долгу не останутся, будут относиться к Китаю так же, как Китай относится к ним, то есть помогать тихо и без шума.

«Вы просто надежный партнер, который всегда, по любому вопросу подставлял нам плечо. С китайской спецификой. Вы не кричите, не шумите, и я вам за это благодарен. Вы не говорите где, что. Помогли тихо, спасибо», – сказал белорусский лидер.

Он также рассказал, что получил приглашение приехать в КНР на саммит по Большому шелковому пути, который состоится в апреле, а потом встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке, на сессии Шанхайской организации сотрудничества. На одном из этих мероприятий главы государства проведут полноценные переговоры.



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Теги: Витебск
 
 
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Президент Беларуси в ходе «Большого разговора» рассказал об нынешних отношениях двух стран и благодарности Минска Пекину.
 
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