Урочище Куропаты будет приведено в порядок - Лукашенко

Урочище Куропаты будет приведено в порядок. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Куропаты мы в порядок приведем, будьте уверены в этом. Хочет этого кто-то или не хочет. Там похоронены наши люди, - сказал Александр Лукашенко. - А сегодня ворошить кости людей и смотреть - немцы застрелили, сталинисты или еще кто-то - мне пока как-то не хочется этого".

Президент сказал, что поручил взяться за Куропаты - установить скромный памятник погибшим, сделать там что-то душевное, без великих затрат, чтобы увековечить это место. Однако глава государства подчеркнул, что после этого на него обрушился шквал негатива. Он добавил, что тема Куропат используется некоторыми в пропагандистских целях. "Да, было. Посмотрите на другие страны - там тоже не тысячи, а миллионы гибли. Но надо выпятить вот этот сталинский период, показать, что были враги, - отметил он. - Да, были и такие. Может быть, чрезмерно. Но это не значит, что под сталинизм надо загонять все. Там убивали людей, допустим, при Сталине - в 30-е годы. А вы уверены, что там на этом месте фашисты не расстреливали евреев, белорусов, поляков, украинцев, русских? Ну, так давайте будем объективными".

Глава государства коснулся и темы разбитой "скамьи Клинтона" в Куропатах. Он сообщил, что распорядился немедленно ее восстановить и назвал глупостью все утверждения, что власти имеют к ее повреждению хоть какое-либо отношение.

Александр Лукашенко затронул и вопросы оценки истории Белорусской народной республики. Президент отметил, что касается роли и значения БНР, "мы спокойно движемся в направлении того, чтоб разобраться - как было и что было - без пропаганды".

Он подчеркнул, что большая роль в государстве - в единстве народа: "У нас своих проблем предостаточно. Никакие неурядицы - ни из России, ни с Запада, ни дальше - никто нас не свернет, если мы здесь будем едины. Если мы будем действовать так, как мы с вами это понимаем, так, как у нас в головах. А не так - думаем одинаково, а ведем себя по-разному".

Глава государства обратил внимание на важность сохранения традиций, что проявляется и в отношении к тем или иным праздникам. "Допустим, празднование 9 Мая. Почему мы должны отдать кому-то этот праздник? Мы, отдавшие каждого третьего человека, и половина населения была искалечена, - напомнил Александр Лукашенко. - Я был активным сторонником того, чтобы пропагандировать, внедрять в сознание этот праздник, и через эту форму подтягивать молодежь к государственности".

Александр Лукашенко также высказался за сохранение Праздника труда - 1 Мая. "Но пусть это будет профессиональный праздник, пусть профсоюзы им займутся", - добавил он.

Глава государства придерживается позиции, что из истории нужно извлекать уроки и не лишать людей возможности чтить традиции, отмечать какие-то праздники. "Пусть они празднуют. Почему мы должны воевать с этими людьми? Мы должны их понимать", - считает президент.

"Точно так и БНР - не спешите, ради бога. За короткий промежуток времени мы примем решение на государственном уровне, на уровне президента, по БНР. Не спешите. Марзалюк (председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк. - Прим. БЕЛТА) с группой еще немножко поработает, посмотрят плюсы, минусы, как было, чего не было и что было за кулисами этого БНР. Чтобы не ошибиться. Чтобы мы не дали какую-то причину для раздрая в нашем обществе. А это уже наши дети будут пожинать плоды наших ошибок, если мы ошибемся", - подытожил глава государства.

Источник: БЕЛТА .