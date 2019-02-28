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«Устал от славы и внимания». Как не сбылась мечта Сергея Захарова

01.03.2019 14:13 — Разное | Аргументы и факты  
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«Устал от славы и внимания». Как не сбылась мечта Сергея Захарова
Сергей Захаров. 2013 г. © / www.globallookpress.com

«Тот самый, который сидел»

Ничто не могло прогнать неизменную белозубую улыбку с лица Сергея Захарова, даже постоянные перешептывания за спиной: «Это тот самый Захаров, который сидел в тюрьме?»

Тогда, в 1977 году, карьера артиста шла в гору: концерты, аншлаги, съемки в кино, постоянное участие в телевизионных передачах. Он был любимцем публики, особенно женской ее части. Отчасти за это и поплатился.

В тот роковой год Сергей Захаров колесил по советским городам и весям вместе с другой суперзвездой эстрады: Людмилой Сенчиной. Публика тут же приписала им бурный роман. И, конечно, фанаты Сенчиной Захарова невзлюбили, как, впрочем, и обожательницы Сергея на дух не выносили Людмилу.

«Устал от славы и внимания». Как не сбылась мечта Сергея Захарова
Сергей Захаров. 1976 г. Фото: РИА Новости/ О. Иванов

Но среди поклонников певицы значился и секретарь Ленинградского обкома КПСС Григорий Романов. По мнению певца, именно он решил, что Захаров стоит на пути к его личному счастью. Захаров был уверен, что драка, которая случилась впоследствии между ним и администратором Ленинградского мюзик-холла Михаилом Кудряшовым, была заранее спланирована и спровоцирована. Кудряшов был в прошлом боксером, поэтому, возможно, кто-то надеялся, что он сможет быстро одолеть артиста. Но вышло так, что Захаров позвал друзей на подмогу, а Кудряшов остался в меньшинстве.

«Устал от славы и внимания». Как не сбылась мечта Сергея Захарова Папа может. Секреты воспитания от многодетных знаменитостей

В итоге бывший боксер провел месяц на больничной койке, а популярный певец получил срок и отправился отбывать наказание в колонию города Сланцы. Певец уверял, что никаких поблажек для него не было, он вел обычную жизнь среднестатистического заключенного, каждый день работал, мешал бетон, клеил коробки для детских мелков,  даже раз или два побывал в карцере.

В тюрьме Сергей провел год и, по собственному признанию, вышел оттуда совершенно другим человеком. Захаров сам признавался, что до заключения он несколько зазнался, а в тюрьме «жизнь сбила с него спесь». После выхода на свободу пришлось все начинать заново и мириться с тем, что теперь его многие воспринимают как «того самого Захарова, который сидел».

Баловень судьбы?

Он много трудился и смог вернуться на сцену, но это произошло не только благодаря его силе воли, но и при неизменной поддержке семьи. Жена Алла, с которой Сергей был знаком  с 14-летнего возраста, преданно ждала возвращения мужа из заключения. Семье было тяжело, случались дни, когда нечего было есть, Алла продавала ценности и вещи. Сергей вернулся, но какое-то время он тоже не мог работать: пропали старые связи, бывшие друзья отвернулись. Артист был вынужден в одиночку снова искать дорогу к зрителю. И в конце концов он пробил стену отчуждения, опять стал появляться на концертах и на экранах телевизоров. Публика поняла и приняла нового Сергея Захарова.

Были и те, кто стал величать артиста баловнем судьбы: снова выступает во всех музыкальных передачах. Сергей говорил, что настал момент, когда он сильно устал от славы, сплетен, излишнего внимания. Какое-то время снимал стресс после работы алкоголем. Так продолжалось до тех пор, пока певец не понял, что постепенно у него начинается зависимость. Он смог в очередной раз начать жизнь с чистого листа, отказался от спиртного, стал вести здоровый образ жизни, каждый день делал зарядку, обливался холодной водой.

Захаров построил большой дом для своей семьи. Такой, о котором он, его жена и их дочь Наташа мечтали всю жизнь: с цветником, прудом и самодельным водопадом. Он сам ухаживал там за цветами, высеивал, полол, поливал. Мечтал, что когда-нибудь он завершит музыкальную карьеру и будет счастливо жить в тени деревьев, в ароматах цветов и в окружении своих близких. Вот только концерты все никак не заканчивались и в 2019 году уже были расписаны на несколько месяцев вперед…

 
 
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Не стало певца Сергея Захарова. Ему было 68 лет. Популярный артист скоропостижно скончался от сердечной недостаточности.
 
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