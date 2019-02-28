ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рожденный для красоты. История легендарного кутюрье Карла Лагерфельда

01.03.2019 14:07 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Рожденный для красоты. История легендарного кутюрье Карла Лагерфельда
Фото из открытых источников

Побег в большой мир

До сих пор неизвестна точная дата появления маэстро на свет. По официальной версии, это произошло в сентябре 1933-го. Однако сам Лагерфельд рассказывал, что его мать изменила дату в документах: мол, на самом деле он родился в 1935-м. Собственно, все, что касается личной жизни мэстро, было загадкой. Он редко говорил о своих родных. Дизайнер не скрывал лишь того, что родился в семье немецкого предпринимателя Отто Лагерфельда и его жены Элизабет. Известно, что у него были две старшие сестры - родная Кристиана и единокровная Теа. Однако в некоторых интервью маэстро утверждал, что семьи у него нет.

Еще в подростковом возрасте Карл покинул родную Германию и перебрался во Францию, где и окончил школу. Домой он так и не вернулся.

Рожденный для красоты. История легендарного кутюрье Карла Лагерфельда Скончался модельер Карл Лагерфельд

В мир моды легендарный дизайнер попал в 16 лет. Он победил в конкурсе, который проводила Международная ассоциация производителей шерсти, представив для участия эскиз пальто. Год спустя это пальто вышло под маркой Balmain, а сам Пьер Бальман пригласил Карла в ассистенты. Спустя три года Лагерфельд возглавил дизайн-бюро модного дома Jean Patou. На тот момент ему было 19 лет.

Все сам

Лагерфельд нередко выступал в роли фотографа и режиссера во время своих рекламных кампаний и сотрудничал с крупнейшими модными изданиями. В конце 90-х Лагерфельд самостоятельно освоил издательское дело: сначала он открыл в Париже книжный магазин, а позже превратил его в одноименное издательство, специализирующееся на литературе, визуальной культуре, искусстве и фотографии.

Даже в последние годы работоспособность Лагерфельда потрясала. Ежегодно из-под его пера выходило не меньше дюжины коллекций - для Chanel и Fendi, а также его собственного бренда. Кроме того, он был единственным дизайнером, который каждый сезон в рамках кутюрной недели моды в Париже представлял не одну, а две коллекции.

Рожденный для красоты. История легендарного кутюрье Карла Лагерфельда
О кошке дизайнера Карла Лагерфельда написана книга?
Подробнее

Только вперед

«Мне очень быстро становится скучно. Мысль о том, что придется всю жизнь перерабатывать одну и ту же тему снова и снова, - мой ночной кошмар», - рассказывал дизайнер. От любых предметов искусства или идей, которые вдохновили его однажды, он предпочитал избавляться. «Дизайнер должен быть похожим на здание со множеством ТВ-антенн: улавливать все, что происходит вокруг, записывать это, а затем стирать», - объяснял маэстро. При этом сам Лагерфельд не был столь подвержен переменам. Накрахмаленный белый воротничок, кожаные перчатки, солнцезащитные очки и собранные в хвост волосы - образ человека, неподвластного моде.

Он гениально обращался с наследием брендов. Используя кодовые элементы Chanel - твид букле, жемчуг, позолоченные пуговицы, двухцветную обувь, переплетающиеся буквы «C», - он создавал для нового поколения покупателей настоящие объекты желания. Тот факт, что бренд превратился в мультимиллиардную модную империю, - во многом его заслуга. «С традициями нужно обращаться бережно, иначе они могут вас погубить. Уважение не имеет ничего общего с креативом. Моей задачей было дать Chanel новый импульс», - говорил он в интервью американскому Vogue в 1984 году.

Казалось, он мог невозможное. В 2001 году даже похудел на 42 килограмма, чтобы, как он говорил, втиснуться в костюмы Dior Homme. А его книга The Karl Lagerfeld Diet стала мировым бестселлером. Не смог он только одного. Оставаться с нами.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Карл Лагерфельд - руководитель модного дома Chanel, арт-директор брендов Fendi и Karl Lagerfeld, дизайнер, посвятивший 70 лет своей жизни работе в индустрии моды, - умер 19 февраля....
 
Новости дня
Новости разные
 
Belarus Fashion Week Festival: неделя fun-тастического шопинга с белорусскими дизайнерами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика