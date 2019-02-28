Рожденный для красоты. История легендарного кутюрье Карла Лагерфельда

Побег в большой мир

До сих пор неизвестна точная дата появления маэстро на свет. По официальной версии, это произошло в сентябре 1933-го. Однако сам Лагерфельд рассказывал, что его мать изменила дату в документах: мол, на самом деле он родился в 1935-м. Собственно, все, что касается личной жизни мэстро, было загадкой. Он редко говорил о своих родных. Дизайнер не скрывал лишь того, что родился в семье немецкого предпринимателя Отто Лагерфельда и его жены Элизабет. Известно, что у него были две старшие сестры - родная Кристиана и единокровная Теа. Однако в некоторых интервью маэстро утверждал, что семьи у него нет.

Еще в подростковом возрасте Карл покинул родную Германию и перебрался во Францию, где и окончил школу. Домой он так и не вернулся.

В мир моды легендарный дизайнер попал в 16 лет. Он победил в конкурсе, который проводила Международная ассоциация производителей шерсти, представив для участия эскиз пальто. Год спустя это пальто вышло под маркой Balmain, а сам Пьер Бальман пригласил Карла в ассистенты. Спустя три года Лагерфельд возглавил дизайн-бюро модного дома Jean Patou. На тот момент ему было 19 лет.

Все сам

Лагерфельд нередко выступал в роли фотографа и режиссера во время своих рекламных кампаний и сотрудничал с крупнейшими модными изданиями. В конце 90-х Лагерфельд самостоятельно освоил издательское дело: сначала он открыл в Париже книжный магазин, а позже превратил его в одноименное издательство, специализирующееся на литературе, визуальной культуре, искусстве и фотографии.

Даже в последние годы работоспособность Лагерфельда потрясала. Ежегодно из-под его пера выходило не меньше дюжины коллекций - для Chanel и Fendi, а также его собственного бренда. Кроме того, он был единственным дизайнером, который каждый сезон в рамках кутюрной недели моды в Париже представлял не одну, а две коллекции.

О кошке дизайнера Карла Лагерфельда написана книга? Подробнее

Только вперед

«Мне очень быстро становится скучно. Мысль о том, что придется всю жизнь перерабатывать одну и ту же тему снова и снова, - мой ночной кошмар», - рассказывал дизайнер. От любых предметов искусства или идей, которые вдохновили его однажды, он предпочитал избавляться. «Дизайнер должен быть похожим на здание со множеством ТВ-антенн: улавливать все, что происходит вокруг, записывать это, а затем стирать», - объяснял маэстро. При этом сам Лагерфельд не был столь подвержен переменам. Накрахмаленный белый воротничок, кожаные перчатки, солнцезащитные очки и собранные в хвост волосы - образ человека, неподвластного моде.

Он гениально обращался с наследием брендов. Используя кодовые элементы Chanel - твид букле, жемчуг, позолоченные пуговицы, двухцветную обувь, переплетающиеся буквы «C», - он создавал для нового поколения покупателей настоящие объекты желания. Тот факт, что бренд превратился в мультимиллиардную модную империю, - во многом его заслуга. «С традициями нужно обращаться бережно, иначе они могут вас погубить. Уважение не имеет ничего общего с креативом. Моей задачей было дать Chanel новый импульс», - говорил он в интервью американскому Vogue в 1984 году.

Казалось, он мог невозможное. В 2001 году даже похудел на 42 килограмма, чтобы, как он говорил, втиснуться в костюмы Dior Homme. А его книга The Karl Lagerfeld Diet стала мировым бестселлером. Не смог он только одного. Оставаться с нами.