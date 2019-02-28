Концепция информационной безопасности Беларуси будет пересмотрена на одном из заседаний Совета безопасности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в мире идет информационная война. «Дай бог, чтобы она не переросла в горячую, чтобы не была предвестником опасных столкновений», — сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь должна уметь противостоять этой войне, используя различные методы. «Будем совершенствовать концепцию информационной безопасности. Проблему мы видим и уже сегодня решаем. Концепцию пересмотрим и ужесточим, чтобы вы понимали, в каком направлении власти будут действовать, особенно в канун президентских и парламентских выборов», — сказал Александр Лукашенко.

По мнению Президента, чтобы противостоять информационным атакам с Запада или Востока, нужно в первую очередь объединиться внутри страны. Оппозиция должна быть конструктивной. «Россия не хочет потерять Беларусь, устроить здесь переворот, ухудшить ситуацию, обстановку. Я в этом убежден», — заявил Александр Лукашенко. «Не должно быть однобокости. Наверное, есть проблема с Востока, но она еще большая с Запада. Россияне не устанавливают ракеты за Москвой на Запад, чтобы их нацелить на Беларусь. Зачем это Польше, другим странам (не буду их перечислять)? Давайте будем объективны в этом плане», — призвал белорусский лидер.

В целом, заметил глава государства, простые россияне хорошо относятся к белорусам, с душой. «Почему мы должны в них бросать камни? Понятно, где-то нас хотят экономически прижать, может, действительно озабочены налоговым маневром. Господь с вами, переживем, — сказал Президент. — В ноябре закончим модернизацию своих заводов и купим нефть на рынке. Глубина переработки будет 92-95%, как на европейских заводах. Ну и кто от этого выиграет? Мы просто на российский рынок привезем чужую нефть».

Информационную безопасность в Беларуси нужно строить не за счет других и не за счет нападок на других, убежден Александр Лукашенко.

Говоря о суверенитете и независимости, Президент ответил на упреки в том, что он перехватил лозунг белорусской оппозиции. «Различия борьбы состоят в том, что они (оппозиция. — Прим. БЕЛТА) очень много кричали об этом и пытались высоту взять штурмом. К чему это привело, Украина показала. Я делал это спокойно, «памяркоўна», как и требуется от белорусского человека. Чувствовал, что у меня за спиной 10 млн белорусов и 5 млн гостей, которые перемещались через Беларусь», — отметил глава государства.

«Мы вместе создали это государство. Я собственными руками должен угробить его? Мы все привержены, и я прежде всего, нашему суверенитету и независимости, только у нас разные методы борьбы. Я не хочу войны, раздрая», — подчеркнул Александр Лукашенко. Тот, кто предпримет попытки дестабилизировать обстановку в надежде погреть руки, первым попадет в «полымя дестабилизации», предупредил Президент.

БЕЛТА.