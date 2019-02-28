Урочище Куропаты будет приведено в порядок. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

«Куропаты мы в порядок приведем, будьте уверены в этом. Хочет этого кто-то или не хочет. Там похоронены наши люди, — сказал Александр Лукашенко. — А сегодня ворошить кости людей и смотреть — немцы застрелили, сталинисты или еще кто-то — мне пока как-то не хочется этого».

Президент сказал, что поручил взяться за Куропаты — установить скромный памятник погибшим, сделать там что-то душевное, без великих затрат, чтобы увековечить это место. Однако глава государства подчеркнул, что после этого на него обрушился шквал негатива. Он добавил, что тема Куропат используется некоторыми в пропагандистских целях. «Да, было. Посмотрите на другие страны — там тоже не тысячи, а миллионы гибли. Но надо выпятить вот этот сталинский период, показать, что были враги, — отметил он. — Да, были и такие. Может быть, чрезмерно. Но это не значит, что под сталинизм надо загонять все. Там убивали людей, допустим, при Сталине — в 30-е годы. А вы уверены, что там на этом месте фашисты не расстреливали евреев, белорусов, поляков, украинцев, русских? Ну, так давайте будем объективными».

Глава государства коснулся и темы разбитой «скамьи Клинтона» в Куропатах. Он сообщил, что распорядился немедленно ее восстановить и назвал глупостью все утверждения, что власти имеют к ее повреждению хоть какое-либо отношение.

Александр Лукашенко затронул и вопросы оценки истории Белорусской народной республики. Президент отметил, что касается роли и значения БНР, «мы спокойно движемся в направлении того, чтоб разобраться — как было и что было — без пропаганды».

Он подчеркнул, что большая роль в государстве — в единстве народа: «У нас своих проблем предостаточно. Никакие неурядицы — ни из России, ни с Запада, ни дальше — никто нас не свернет, если мы здесь будем едины. Если мы будем действовать так, как мы с вами это понимаем, так, как у нас в головах. А не так — думаем одинаково, а ведем себя по-разному».

БЕЛТА.