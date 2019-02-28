В Беларуси рассматривается возможность амнистии капитала. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы изучаем эту проблему. Посоветуемся сейчас с нашими предпринимателями и бизнесменами. У меня эта тема на столе», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства пояснил, что решение будет приниматься взвешенно, в зависимости от потенциального положительного эффекта. «Мы должны с предпринимателями посоветоваться, чтобы это не было холостым выстрелом. Если меня убедят деловые круги, что это надо сделать и это принесет желаемый эффект, мы на это пойдем», — отметил Президент.

Конкретная схема амнистии капитала в Беларуси пока не прорабатывалась. Но если решение о ее проведении будет принято, то на выгодных для бизнеса условиях, не хуже, чем в России. «Скорее всего, это будет просто возврат, легализация денег. Возможно, даже без уплаты процентов или за символические проценты», — сказал Александр Лукашенко.

БЕЛТА.