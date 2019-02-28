Первое упоминание о Несвиже относится к 1223 году, с 1513 года землей владели Радзивиллы. Вскоре город стал центром княжества, а новые хозяева полностью его перестроили. В XVI — XVIII веках здесь работала типография, где печатали свои книги Василий Тяпинский и Сымон Будный. К XVIII веку Несвиж стал важным культурным центром: действовали кадетский корпус, балетная и музыкальная школы, капелла и театр Радзивиллов.Сегодня Несвижский район — один из основных туристических центров Беларуси.

Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж»

Дворцово-парковый ансамбль XVI-XIX вв. Инициатива возведения каменного замка принадлежит первому несвижскому ординату Николаю Христофору Радзивиллу Сиротке.Начало строительства относится к 1583 г. К началу XVIІ в. строительные работы были в основном завершены. За время своего существования замок выдержал осады русских войск, был взят шведами. После событий 1812 г. замок находился в запущенном состоянии до 1875г. Масштабные реставрационные работы начали проводить только в последней четверти ХIХ — начале ХХ вв. под руководством Марии Дороты де Кастелян Радзивилл.





Под охрану государства дворец был взят в 1939 г. В 2001 г. Дворцовый ансамбль передан на баланс Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж», в 2012 г. завершены реставрационные работы и для посетителей открылись экспозиционные залы.

Фарный Костел Тела Господня в Несвиже (1589-1593 гг.)

Архитектурный памятник раннего барокко, первый барочный храм, а также первый иезуитский костел на территории Речи Посполитой, родовая усыпальница князей Радзивиллов.





Костел построен итальянским архитектором Джованни Бернардони в 1584—1593 гг. в комплексе с иезуитской коллегией, просуществовавшей до 1826 года. Ансамбль росписей Фарного костела занимает особое место в истории монументальной живописи XVIII века.

Несвижский парк

Имеет статус Ботанического памятника природы республиканского значения. В 1809 году начинаются восстановительные работы в замке, и вместе с ними начинается формирование парков: Старого, или Озерины, Марысиного, ипподрома, называемого в последнее время Английским, и Японского на месте луга Плинтовка.





Первым деревом парка Озерина был тополь канадский, посаженный на открытой местности в начале 19 века, о чем гласила надпись, высеченная на камне. Согласно легенде, дерево это имело символический смысл. Оно было посажено на лугу, где скончался тяжело раненый воин дружины князя Юрия Несвижского, вернувшийся с поля боя на р.Калка и успевший передать через пастуха весть о смерти князя и его воинов. Дереву этому уделялось особое внимание. Тополь этот сгорел в 2005 году и сейчас на месте его произрастания стоит памятный знак – контуры, выполненные из металла.

Парк формировался на площади в 16 га в пейзажном стиле, но его композиции включали много аллей. От главного входа к памятному камню вела аллея из каштанов. Основная масса деревьев в парке была посажена в конце XIX в. Дальнейшее его формирование велось до 20-х годов XX века.

Памятник Симону Будному в Несвиже

Установлен в 1982 году недалеко от места, где, предположительно, и располагалась его знаменитая типография. И сегодня великий белорусский мыслитель, просветитель и книгопечатник, возвышаясь на небольшом постаменте под густой кроной старых деревьев, показывает людям свое творение: книгу с эмблемой солнца – символом света и знаний..





Дворец Рдултовских в Снове

Входит в список 100 достопримечательностей Беларуси. В 1825-1827 гг. в местечке на берегу Сновки на средства Казимира Рдултовского был построен один из крупнейших дворцово-парковых комплексов в стиле классицизма на территории Беларуси. Сюда входят дворец (архитектор Б. Тычецкий) и парк.Внутри дворец состоит из более 100 помещений, хотя внутренние интерьеры отличаются скромностью. Потолки и стены во всех комнатах не имеют какой-то отделки или декора. Единственным украшением является большая изразцовая печь.





Дуб черешчатый «Козловский» («Дуб-Якуб»)

Памятник природы республиканского значения. Находится в 14 километрах на юго-запад от города Несвиж. Возраст около 500 лет, высота 32 м, диаметр 2,5 м.





Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в деревне Куноса

Деревянная православная церковь (1887 год), памятник архитектуры псевдорусского стиля. Восстановлен в 1996 году.





Несвижский историко-краеведческий музей

Основан в 1989 году, открыт в 1995 году в Несвиже. Структурные подразделения: историко-краеведческий музей, квартира-музей художника М.К.Севрука (1996), гончарная мастерская (2001), музейный объект «Кузница» (2006). Здесь можно увидеть экспозиции «Сберегая самобытность», «Торговля и ремесла Несвижчины», «Несвиж на перекрестках эпох», «Несвиж и Радзивиллы» «Несвижское наследие»,«Зарисовки несвижского быта» и др. Несвижский музей не только проводит экскурсии, но и изучает народные ремесла.





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Промышленный потенциал района составляют 10 предприятий: ОАО «Городейский сахарный комбинат», ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», СП ООО «Фармлэнд», ИПУП «Мед-интерпласт», ООО «Несвижский завод детского питания», СЗАО «Евротарэкс» и др.

Несвижский район является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в Минской области. Среди сельхозпредприятий района — СПК «Агрокомбинат Снов», крупное экспортоориентированное многоотраслевое хозяйство с развитой переработкой и собственной торговой сетью. Агрокомбинатом производится более чем третья часть всей сельхозпродукции Несвижского района.

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Среди изветсных людей района — председатель СПК «Агрокомбинат Снов» Николай Радоман (награжден медалью «За трудовые заслуги» (2009 г.), имеет почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь» (2012 г.), обладатель специальной премии Минского областного исполнительного комитета «Человек года Минщины» (2012 г.), является Почетным гражданином г. Несвижа; член Народного клуба мастеров «Дыяменты Нясвіжскага краю», а также член Белорусского союза мастеров Ольга Владимировна Степанович (имеет звание «Народный мастер Беларуси»); учитель музыки по классу аккардеона, руководитель образцового ансамбля гармонистов «Аношкаўскія музыкі» ГУК «Оношковская детская школа искусств» Алексей Валерьевич Андросик (ансамблю «Аношкаўскія музыкі» присуждена специальная премия Президента Республики Беларусь); пенсионер, учитель истории и обществоведения Валентина Станиславовна Хилько (удостоена государственной награды – медали Франциска Скорины).