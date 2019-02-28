Два дня, 16-17 февраля, в ГУО «Средняя школа №1 им. В.Ф. Купревича» проходил традиционный шахматный турнир памяти выдающегося шахматиста, нашего земляка, Александра Ивановича Балдуева, организованный управлением по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома и частной спортивной организацией «Юный стратег».

Александр Иванович Балдуев является родоначальником шахматного движения в Смолевичах.

– Ученики Александра Ивановича добивались значимых успехов в шахматных состязаниях на союзном уровне, – рассказывает директор ЧСУП «Юный стратег» Денис Александрович Шабанов. – Он сделал много не только для развития шахматного движения, но и в плане воспитания своих подопечных. Он обучал на тренировках не столько шахматным правилам, сколько правильному взгляду на жизнь, учил добру и справедливости, формировал спортивный характер, учил трудолюбию и вере в себя… Невозможно описать и оценить тот вклад, который Александр Иванович Балдуев внес в формирование юных душ под предлогом обучения игре в шахматы. Я горжусь, что учился игре в шахматы у такого человека!

Соревнования начались с торжественной церемонии открытия, на которой собравшиеся вспомнили жизненный путь выдающегося шахматиста.

Турнир представлял собой 13 туров по 15 минут. Ежегодно проводится 2 турнира: «А» и «Б». Средний уровень игроков в каждом из них неуклонно растет. Так, если в турнир «Б» раньше допускали всех желающих, то теперь пропускным билетом являлось наличие 4-го разряда и выше. Турнир «А» предполагал участие в нем только взрослых с шахматной квалификацией не ниже первого разряда.

В детском турнире приняли участие 34 шахматных бойца. Десять из них – второразрядники. До пятого тура лидеры турнира сменялись один за другим, пока во главе турнира в шестом туре не встал Денис Папкович (школа «Юный стратег»), который выигрывал одну партию за другой и лишь в восьмом туре позволил себе небольшой перерыв в победах, разойдясь ничьей с соперником. Дальше он был уже вне зоны досягаемости соперников, лишь увеличивая дистанцию между собой и ими в каждом последующем туре. В итоге –12 очков из 13 и законное первое место. Второе место с результатом 10 очков занял Серафим Крюковский. На третьей ступеньке пьедестала оказался Арсений Атрушкевич с 9,5 очками в своем активе. Также призами были награждены победители в возрастных категориях: до 8-ми лет – Дмитрий Жигалко, до 10-ти лет – Глеб Боговков, до 12-ти лет – Артем Каржов, до 14-ти лет – Евгений Липпа.

Обладателя женского приза пришлось выбирать при помощи компьютера, поскольку только ему было известно, у кого более высокий коэффициент Бухгольца. Обе воспитанницы «Юного стратега», Мирослава Апалинская и София Бондаренко, набрали одинаковое количество очков, но у Софии коэффициент оказался повыше.

В турнире «А» приняли участие 49 разновозрастных шахматистов. Самому младшему было 11 лет, самому опытному – 80. Битва поколений произошла в первом же туре и не выявила сильнейшего – молодой задор, энергия и отличные счетные способности уравновесились рассудительностью, спокойствием и опытом.

Фаворитом турнира до его начала был Андрей Жигалко, который стал победителем соревнования. С результатом 11 очков на втором месте турнирной таблицы расположился Александр Кочеев, оставив позади многих именитых шахматистов. Третье место осталось за Виталием Мерибановым, результат – 9,5 очков. Четвертое призовое место – у Сергея Хамицкого, в его активе 8,5 очков, на пятом месте разместился Никита Романовский, набрав 8 очков.

Победители и призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и ценными подарками от районного управления по образованию, спорту и туризму и благодарных учеников Александра Ивановича Балдуева, друзей шахматной школы «Юный стратег».

Лидия СУДНИКОВИЧ.