Равнение – на передовиков

Поздравительную эстафету в рамках республиканской акции «Наш животновод» продолжает Смолевичский районный комитет профсоюза работников агропромышленного комплекса. Чтобы привлечь внимание к успехам людей, благодаря труду которых на нашем столе каждый день есть молоко и мясо, стартовала данная акция. Животноводы заслуживают особого внимания и почтения, ведь труд их не прекращается круглый год. Уже поощрены многие работники отрасли животноводства района.

В этот раз председатель райкома профсоюза работников АПК Вячеслав Николаевич Лопатко отправился в ведущую сельхозорганизацию района – открытое акционерное общество «Озерицкий-Агро». К нему присоединились заместитель директора ОАО «Озерицкий-Агро» Юлия Борисовна Игнатович и председатель первичной профсоюзной организации Федор Александрович Мигун.

А показатели животноводческой отрасли в «Озерицком-Агро» находятся на лидирующих позициях в районе. По удою молока на одну корову хозяйство занимает 29-е место в Республике Беларусь и 12-е – в Минской области.

По показателям за 2018 год удой молока на одну фуражную корову составляет 8511 кг, этот показатель лучший в районе. Всего за прошлый год надоено 200866 центнеров молока. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве – более шести тысяч единиц, в том числе коров – больше двух тысяч, среднесуточный привес КРС в прошлом году составил 807 граммов.





Выступая перед животноводами ОАО «Озерицкий-Агро», Вячеслав Лопатко отметил, что хозяйство успешно развивается и занимает ведущие позиции в районе. Это результат слаженной работы не только руководства, но и всего коллектива хозяйства.

Во время акции председатель райкома профсоюза работников АПК всегда обращает внимание на создание комфортных условий труда для работников. Как отметил Вячеслав Лопатко, в этом направлении в «Озерицком» проделана большая работа.

Благодарственные письма и подарочные сертификаты от председателя райкома профсоюза работников АПК Вячеслава Лопатко получили оператор машинного доения МТФ «Вишня» Любовь Андреевна Ишигова, оператор по обслуживанию дойного стада МТФ «Вишня» Людмила Михайловна Быстрик, ночной животновод МТФ «Задомля» Юрий Евгеньевич Грищенко, оператор по обслуживанию дойного стада МТФ «Задомля» Александр Юрьевич Жих, слесари МТФ «Орешники» Александр Николаевич Лисицын и Виталий Афанасьевич Коляда, оператор машинного доения МТФ «Аношки» Тамара Николаевна Мацапура, животновод по обслуживанию дойного стада МТФ «Аношки» Анатолий Александрович Невярович, телятница фермы «Пристромы» Наталья Федоровна Боровская, животновод фермы «Сосновая» Петр Петрович Конюшик, животновод фермы «Мостище» Анна Антоновна Шиманович и животновод фермы «Ляды» Валентина Петровна Ковалева.





Не остался в стороне от республиканской акции и лидер первичной профсоюзной организации хозяйства. Федор Александрович Мигун также вручил работникам животноводческой отрасли памятные подарки и сказал немало слов благодарности за нелегкий труд. К нему присоединилась и заместитель директора ОАО «Озерицкий-Агро» Юлия Борисовна Игнатович.

Акция «Наш животновод» в Смолевичском районе подходит к финальной черте.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

На фото: во время акции «Наш животновод» в ОАО «Озерицкий-Агро».

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