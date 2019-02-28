«За достижение высоких показателей в развитии образования»

26 февраля 2019 года в Минске прошла итоговая коллегия главного управления по образованию Минского областного исполнительного комитета. В мероприятии приняли участие около 250 человек. Представителями Смолевичского района были начальник управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома Илона Юрьевна Гриневецкая и заведующий УМК управления Оксана Анатольевна Пиляк.

Перед началом коллегии участники посетили интерактивные выставки «Будущее рядом!», где познакомились с достижениями системы образования Минщины.





С опытом реализации международного взаимодействия в сфере образования участники коллегии познакомились на выставке «Расширяя границы». Смолевичский район представлял опыт изучения в учреждениях образования китайского языка. Методист УМК управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома Александра Игоревна Садовникова совместно с учащимися ГУО «Средняя школа №2 г.Смолевичи» и ГУО «Смолевичская районная гимназия» и педагогом китайского языка предлагали гостям поучаствовать в мастер-классе по написанию иероглифов. Также на выставке были представлены культурно-досуговая площадка «Арт-кафе музея «Пространство Хаима Сутина» и экспозиция детских рисунков «Мосты дружбы Беларусь – Россия – Франция – Литва». Гости приняли участие в виртуальном флешмобе «My Motherland Belarus».

На выставке «Территория успеха» был представлен опыт работы учреждений образования области по организации шестого школьного дня. Участники ознакомились с эффективным опытом организации профориентационной работы с учащимися, новыми формами интересного досуга в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи, включая популяризацию игры в шахматы.

Выставка «Минщина спортивная» продемонстрировала успехи юных спортсменов области в 2018-м году, познакомила с презентациями проекта «Минщина спортивная. Зима» и акции «Разам з камандай» в средствах массовой информации.

Большой интерес у участников коллегии вызвала выставка «Наше творчество II Европейским играм», где можно было приобрести продукцию ученических бизнес-компаний с символикой предстоящих игр, изготовленную в учреждениях общего среднего и профессионального образования области.

Впервые на итоговой коллегии главного управления по образованию были представлены учреждения образования, где успешно работают печатные, аудиовизуальные и электронные средства массовой информации, ориентированные на учащихся, родителей и педагогов. На экспозиции «Медиастрана» презентовались как традиционные печатные, телевизионные СМИ и телевизионные проекты, так и новые медиаресурсы: электронные и интернет-средства массовой информации.

Деятельность детских и молодежных организаций, парламентов была широко представлена на выставке «Молодежное лидерство: современный взгляд».

На выставке «Информатизация образования: учить и учиться с интересом» можно было познакомиться с достижениями учреждений образования Минщины в области робототехники, мобильной робототехники, STEM-образования и др. В этот день прошло открытие IT-парка, который позволит объединить областные ресурсные центры информационных технологий, STEM-центры и другие учреждения образования, являющиеся лидерами по эффективному использованию ИКТ.

На пленарном заседании коллегии начальник главного управления по образованию Минского облисполкома Татьяна Валентиновна Апранич рассказала о реализации в столичном регионе государственной программы «Образование и молодежная политика», а также сформулировала задачи, которые стоят перед системой образования области в 2019-м году.

Педагогов столичной области тепло приветствовали заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Иван Станиславович Маркевич и заместитель министра образования Республики Беларусь Раиса Станиславовна Сидоренко.

Завершилась коллегия награждением успешных руководителей и педагогов Минской области, а также победителей и лауреатов ежегодного областного конкурса «За достижение высоких показателей в развитии образования».

По итогам работы за 2018-й год управление по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома в номинации «Развитие экономики образования» заняло 2-е место в конкурсе «За достижение высоких показателей в развитии образования».

За результативное участие в областном конкурсе и лучшую организацию работы по развитию региональной системы образования по итогам 2018 года начальник управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома Илона Юрьевна Гиневецкая отмечена почетной грамотой главного управления по образованию Минского областного исполнительного комитета.

Управление по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома.

Фото из архива управления.