|
Брестские власти запретили проведение пяти митингов против аккумуляторного завода
01.03.2019 14:46 — Разное | Виртуальный Брест
Брестский горисполком запретил проведение пяти митингов против аккумуляторного завода. Один планировался 1 марта, по два — 2 и 3 марта. Все — на площадке у сцены в парке Воинов-интернационалистов, определенной местной властью для проведения массовых мероприятий,
В своем ответе местная власть проинформировала, что проведение митингов недопустимо в связи с запланированными ранее на данной площадке в эти дни мероприятиями, рассказал БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.
В частности, 1 марта там будет проводиться молодежная профилактическая акция «Скажи наркотикам «НЕТ!», посвященная Международному дню борьбы с наркоманией.
«Мы впервые хотели провести на этой площадке митинг в будний день. Оказалось, что и на этот день там «запланированное ранее» мероприятие… Мы продолжим подавать заявки на акции как в выходные, так и в будние дни», — заявил правозащитник.
Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Как
Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года
29 апреля 2018 года на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестский горисполком запретил проведение пяти митингов против аккумуляторного завода. Один планировался 1 марта, по два — 2 и 3 марта. Все — на площадке у сцены в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)