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Брестские власти запретили проведение пяти митингов против аккумуляторного завода

01.03.2019 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Брестский горисполком запретил проведение пяти митингов против аккумуляторного завода. Один планировался 1 марта, по два — 2 и 3 марта. Все — на площадке у сцены в парке Воинов-интернационалистов, определенной местной властью для проведения массовых мероприятий, сообщает БелаПАН.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63940.php

Брестские власти запретили проведение пяти митингов против аккумуляторного завода

В своем ответе местная власть проинформировала, что проведение митингов недопустимо в связи с запланированными ранее на данной площадке в эти дни мероприятиями, рассказал БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.

В частности, 1 марта там будет проводиться молодежная профилактическая акция «Скажи наркотикам «НЕТ!», посвященная Международному дню борьбы с наркоманией.

«Мы впервые хотели провести на этой площадке митинг в будний день. Оказалось, что и на этот день там «запланированное ранее» мероприятие… Мы продолжим подавать заявки на акции как в выходные, так и в будние дни», — заявил правозащитник.

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Как сообщалось ранее, предприятие планирует выпустить первую пробную партию аккумуляторов в марте этого года.

Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

29 апреля 2018 года на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались — городские власти не давали добро, мотивируя это тем, что в заявленные даты запланированы другие мероприятия.

 
Теги: Новости, Последние новости
 
 
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  Брестский горисполком запретил проведение пяти митингов против аккумуляторного завода. Один планировался 1 марта, по два — 2 и 3 марта. Все — на площадке у сцены в...
 
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