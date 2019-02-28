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Полевые работы в Брестской области начались на две недели раньше обычного

01.03.2019 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Брестской области весенние полевые работы начались на две недели раньше прошлогоднего. При благоприятных погодных условиях сев ранних яровых зерновых культур планируется начать в середине марта, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производства продукции растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Рудь.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63938.php

Полевые работы в Брестской области начались на две недели раньше обычного

Примерно в середине февраля в регионе приступили к севу многолетних трав. В настоящее время этот вид весенних полевых работ ведут хозяйства 11 из 16 районов области. Сеялки пока не расчехлили в Брестском, Ганцевичском, Жабинковском, Каменецком и Столинском. На 28 февраля многолетние травы были посеяны на пашне площадью в 4,1 тыс. га, что составляет 7% к плану. "Сеять травы начали по так называемой корке, когда верхний слой почвы еще прихватывали заморозки. Наличие влаги и теплые температуры будут способствовать быстрому росту семян", - отметил Виталий Рудь.

Погодные условия позволили также начать раньше обычного первые весенние подкормки. Если в прошлом году на травостоях начали вносить калийные удобрения 10 марта, то на сегодня этот агроприем уже применен на трети площадей многолетних трав и 16% сенокосов.

Ожидается, что и сев ранних яровых зерновых культур начнется в регионе значительно раньше. При благоприятных погодных условиях уже в середине марта сеялки с семенами овса и ячменя могут выйти на поля. Общезерновой клин области планируется сохранить на уровне прошлого года - 400 тыс. га, из которых 236 тыс. га составляют озимые. Их посевы увеличены на 5,6 тыс. га. На 1,4 тыс. га увеличены посевы озимого рапса. Кроме того, для обеспечения собственного производства белка под зернобобовые культуры нынче планируется отвести 42,1 тыс. га.

 
 
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  В Брестской области весенние полевые работы начались на две недели раньше прошлогоднего. При благоприятных погодных условиях сев ранних яровых зерновых...
 
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