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Слет передовиков: выставка-дегустация – Видео

01.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Сегодня во Дворце культуры БГСХА – слет передовиков народного хозяйства. Пока мы готовим большой фоторепортаж с этого события, посмотрите немножко видео из фойе ДК. Там проходила выставка-дегустация продукции, производимой в Горецком районе.

 


 
 
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  Сегодня во Дворце культуры БГСХА – слет передовиков народного хозяйства. Пока мы готовим большой фоторепортаж с этого события, посмотрите немножко видео из фойе...
 
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