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Слет передовиков: выставка-дегустация – Видео
01.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
Сегодня во Дворце культуры БГСХА – слет передовиков народного хозяйства. Пока мы готовим большой фоторепортаж с этого события, посмотрите немножко видео из фойе ДК. Там проходила выставка-дегустация продукции, производимой в Горецком районе.
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Сегодня во Дворце культуры БГСХА – слет передовиков народного хозяйства. Пока мы готовим большой фоторепортаж с этого события, посмотрите немножко видео из фойе...
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