30 лет за рулем автогрейдера. История Николая Мурзина из ДРСУ №127

В дорожном ремонтно-строительном управлении № 127 филиала КУП «Могилевоблдорстрой» работает машинист автогрейдера Николай Мурзин. Вот уже 31 год он трудится в коллективе, главная забота которого — состояние дорог нашего района.





Родом Николай Александрович из деревни Полящицы. С детства у юноши была тяга к технике. Поэтому, окончив СШ № 3, решил поступить в Мстиславское СПТУ на специаль­ность «тракторист-машинист широкого профиля». Потом была служба в армии. А пос­ле возвращения домой Николай трудоустроился бульдозеристом в ПМК № 87. Несколько лет там работал. В теплый сезон объемов хватало.

А зимой командировали его на помощь ДРСУ № 127. Ответственного и исполнительного грейдеровщика приметил директор управления. Тогда им руководил Михаил Денисов. Он-то и предложил Николаю перейти в «дорожники». Так сказать, перетянул к себе хорошего работника.

Работники управления обслуживают дороги по всему Горецкому району. И на весь этот внушительный объем всего два автогрейдериста. Вместе с Николаем Мурзиным на такой технике работает Михаил Павлов. У него тоже немалый опыт за плечами. Всего за ДРСУ № 127 закреплено 620 километров.

— В день летом можно привести в порядок 5-6 км дороги. Причем по этому отрезку полотна нужно пройти 5 проходов, — рассказывает Николай Мурзин. — Особое внимание уделяю скоростному режиму. Тише едешь — качественнее получится. Пять километров в час — это оправданная и эффективная скорость.

«И зимой, и летом в работе есть особенности. Главное — подходить к своим обязанностям добросовестно. И доведенные объемы нужно выполнять. Так, например, зимой приходится в день более 60 км дорог от снега расчищать. Нередко и ночью дежурный вызывает, если погодные условия неблагоприятные. Встаешь в три-четыре часа — и вперед».

В марте Николаю Александровичу исполнится 65. Его активности, отношению и рвению к работе, жизненным позициям, стремлению выполнить трудовой распорядок и обозначенные планы многим из числа молодежи можно поставить в пример. Руководство по достоинству оценивает вклад опытного работника в общее дело коллектива. В этом году Н. А. Мурзин стал лучшим по профессии по итогам 2018 года. Есть у машиниста и высокая награда — знак отличия «Почетный дорожник Беларуси» II степени.

В конце беседы Николай Мурзин сказал: «Какие наши годы! Готов и дальше трудиться на благо родного ДРСУ-127. Силы есть, желание тоже!». В этих словах чувствуется мужская и решительная закалка советского времени.

Валерия Дроздовская