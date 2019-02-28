Лукашенко констатирует дефицит контента, который бы пользовался абсолютным доверием аудитории





Несмотря на мощное развитие медийного пространства, налицо дефицит контента, который бы пользовался абсолютным доверием аудитории. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент подчеркнул, что одна из целей сегодняшней встречи — восполнить дефицит информации которая обрушивается на нас. «Несмотря на мощное развитие медийного пространства, налицо дефицит контента, который пользовался бы абсолютным доверием аудитории», — отметил глава государства.

По его мнению, одна из причин — фейковые новости, которые мгновенно разлетаются и захватывают аудиторию, будоражат людей, хотя потом некоторые, а, может быть, и многие опровергаются. «Но градус напряжения в обществе не падает. И вы знаете, что там, где речь идет о большой политике, опасность от подобного рода информационных вбросов увеличивается многократно.

Роль сдерживающего фактора или противовесной силы здесь отведена авторитетным изданиям и журналистам, которые соблюдают законы профессиональной этики и нормы морали. Уважают свою аудиторию, давая возможность самостоятельно сделать выводы из новостного материала. Таких, правда, остается все меньше, но у нас они есть».