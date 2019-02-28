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Лукашенко высоко оценил проект с Китаем и отношения с Грузией

01.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора» высоко оценил потенциал белорусско-китайского технопарка «Великий камень» и состояние белорусско-грузинских отношений, передает «МИР 24». 

«Когда здесь был председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, мы закладывали «Великий камень». Он тогда сказал, что эта территория станет жемчужиной в проекте «Великого шелкового пути»», – сказал белорусский лидер. 

По словам Лукашкенко, задача «Великого камня» – создание предприятий, которых нет в Беларуси.

«Нам нужны высокоэффективные производства, которые будут выдавать товар завтрашнего дня», – подчеркнул глава государства. 

Он пояснил, что это не должны быть только китайские или белорусские предприятия. 

«Там должны быть предприятия любой страны. Американцы захотят построить – стройте на тех же условиях. Немцы уже пришли туда. Россияне хотят – пожалуйста. Но создавайте предприятия нового уровня, которых нет в Беларуси», – сказал Лукашенко. 

Он также высоко оценил отношения Беларуси и Грузии.

«Вы дружественная для нас страна, мы с вами имеем блестящие отношения. Мы не имели с вами товарооборота вообще, и мы с нуля сотрудничаем», – отметил он. 

По словам президента Беларуси, в Грузии есть потребность в продовольственных товарах и продукции машиностроения из Беларуси. Востребованы также семена сельскохозяйственных культур. Кроме того, Беларусь помогает Грузии возрождать сельскохозяйственную науку.

«У нас с Грузией нет абсолютно никаких проблем – ни политических, ни экономических», – резюмировал белорусский лидер. 

Прямую трансляцию «Большого разговора» с Александром Лукашенко смотрите сегодня на телеканалах «МИР» и «МИР 24» в 10:30 по московскому времени.



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Задача технопарка «Великий камень» – создание предприятий, которых нет в Беларуси.
 
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