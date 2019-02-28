Решение о сроке проведения выборов в Беларуси будет принято в марте-апреле

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что решение по срокам проведения парламентских и президентских выборов в стране будет принято в марте-апреле, пишет БЕЛТА .

«Я вам клянусь: даже если ситуация будет тяжелейшая, я никогда не буду манипулировать общественным мнением, чтобы подбирать какой-то момент и пропихнуть себя во власть», - подчеркнул Александр Лукашенко. При этом он отметил, что избирательные кампании будут проведены в ближайшие два года.

Напомним, сроки полномочий парламента и президента истекают в 2020 году. Закон не запрещает проводить эти избирательные кампании одновременно. Однако в Беларуси сложилась практика, что выборы главы государства не совмещаются ни с какими другими.