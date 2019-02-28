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Решение о сроке проведения выборов в Беларуси будет принято в марте-апреле
01.03.2019 14:29 — Разное | Аргументы и факты
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что решение по срокам проведения парламентских и президентских выборов в стране будет принято в марте-апреле, пишет
«Я вам клянусь: даже если ситуация будет тяжелейшая, я никогда не буду манипулировать общественным мнением, чтобы подбирать какой-то момент и пропихнуть себя во власть», - подчеркнул Александр Лукашенко. При этом он отметил, что избирательные кампании будут проведены в ближайшие два года.
Напомним, сроки полномочий парламента и президента истекают в 2020 году. Закон не запрещает проводить эти избирательные кампании одновременно. Однако в Беларуси сложилась практика, что выборы главы государства не совмещаются ни с какими другими.
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Об этом заявил президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО во время встречи с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.
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