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Сколько в Беларуси бедных семей и в каком регионе чаще всего оказываются за чертой бедности

01.03.2019 14:35 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси 3,8% семей находится за чертой бедности. Это следует из данных Белстата по уровню малообеспеченности домашних хозяйств в октябре-декабре прошлого года. Среднедушевые располагаемые ресурсы этих семей были ниже бюджета прожиточного минимума. FINANCE.TUT.BY посмотрел, кто в Беларуси чаще всего оказывается за чертой бедности.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. Среднедушевой ресурс (доход) — общий объем доходов, разделенный на численность населения. При расчете доходов на душу населения учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.

По данным переписи населения в 2009 году, в Беларуси было зарегистрировано 3 миллиона 873 тысячи 139 домохозяйств. То есть за национальной чертой бедности в октябре-декабре прошлого года было около 147 тысяч семей. Для сравнения: годом ранее их насчитывалось около 162,7 тысячи.

Больше всего бедных семей в Гомельской и Брестской областях — 5,4% и 5,3% соответственно, а меньше всего — в Минске и Гродненской области — 1% и 2,9% соответственно.

Среди семей без детей 1,9% находится за чертой бедности, а с детьми до 18 лет — 7,7%.

На проблему малообеспеченных ранее обращали внимание профсоюзы. По данным федерации профсоюзов, в Беларуси в некоторых районах средняя зарплата не позволяет населению совершить покупки и оплатить услуги в пределах минимального потребительского бюджета.

 
Теги: Минск
 
 
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