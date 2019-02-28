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Сколько в Беларуси бедных семей и в каком регионе чаще всего оказываются за чертой бедности
В Беларуси 3,8% семей находится за чертой бедности. Это следует из данных Белстата по уровню малообеспеченности домашних хозяйств в октябре-декабре прошлого года. Среднедушевые располагаемые ресурсы этих семей были ниже бюджета прожиточного минимума. FINANCE.TUT.BY посмотрел, кто в Беларуси чаще всего оказывается за чертой бедности.
По данным переписи населения в 2009 году, в Беларуси было зарегистрировано 3 миллиона 873 тысячи 139 домохозяйств. То есть за национальной чертой бедности в октябре-декабре прошлого года было около 147 тысяч семей. Для сравнения: годом ранее их насчитывалось около 162,7 тысячи.
Больше всего бедных семей в Гомельской и Брестской областях — 5,4% и 5,3% соответственно, а меньше всего — в Минске и Гродненской области — 1% и 2,9% соответственно.
Среди семей без детей 1,9% находится за чертой бедности, а с детьми до 18 лет — 7,7%.
На проблему малообеспеченных ранее
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, кто в Беларуси чаще всего оказывается за чертой бедности.
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