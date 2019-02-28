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С возрастом люди чаще болеют гриппом

01.03.2019 — Разное | Полымя  
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Учёные Чикагского университета взяли кровь на анализ у людей разного возраста, которые поставили прививку от гриппа.

С возрастом люди чаще болеют гриппом

В результате стало видно, что именно пожилые люди чаще заражаются гриппом. Кроме того, учёные выяснили, что пожилые люди не могут выработать иммунитет к гриппу даже после прививки.

Виновны в этом плазмобласты, которые отвечают за выработку антител в организме. С возрастом они прекращают вырабатывать необходимое количество антител, что делает организм уязвимым к вирусам.

У молодых людей плазмобласты вырабатывают огромное количество антител, которые могут бороться даже с определенными штаммами гриппа.

Источник: Белнавiны

 
 
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Учёные Чикагского университета взяли кровь на анализ у людей разного возраста, которые поставили прививку от гриппа. В результате стало видно,
 
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