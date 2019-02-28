МЧС запускает новую информационно-пропагандистскую кампанию

15 февраля стартовала новая информационно-пропагандистская кампания от спасателей под общим слоганом «Проведи время с пользой!». Ее задача – мотивировать родителей учить правила безопасности вместе с детьми, ведь именно их пример – ключевой в жизни каждого ребенка.

В креативной разработке от МЧС – различные видеоролики, аудиоролики, промо-тесты. В них мультипликационные герои мультфильма «Волшебная книга» задают вопросы по безопасности в форме тестов с вариантами ответов, подталкивая таким образом взрослых поговорить с детьми о важном.

Кампания пройдет в 3 этапа.

В первом – видео и аудиоролики, которые будут транслировать на телевидении и радио – соответственно.

Второй этап станет логическим продолжением и хорошей возможностью проверить результаты первого: с середины марта в местах массового пребывания людей начнется промо-тестирование от МЧС. Родители и дети смогут ответить на вопросы и получить не только грамоты за хорошие результаты, но и красочные призы от РОЧС.

Во время заключительного этапа спасатели закрепят знания еще более наглядно, разместив яркие билборды на самых заметных местах в районе.

Присоединяйтесь к кампании и будьте на волне безопасности!

Фото носит иллюстративный характер.