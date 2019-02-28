Комментатор Николай Ходасевич ушел с БТ

"Пришло время что-то менять. Я не говорю, что это время было ужасным. Оно было отличным. Олимпиады, чемпионаты мира и Европы, в конце концов, комментарии, от которых вы плевались, — их тоже добавим сюда. Но надо что-то менять. Я ухожу. Теперь у меня много времени — на ютуб-канале мы можем не только один, а может быть, и два-три раза общаться и говорить без купюр о нашем и мировом футболе", — сообщил журналист.









Как напоминает tribuna.com, Ходасевич работал в Белтелерадиокомпании с 2008 года. Он вел программу "Время футбола" на телеканале "Лад" (позже "Беларусь 2"), а с 2013 года она выходила на "Беларусь 5".





Кроме того Ходасевич был комментатором, корреспондентом и ведущим новостных программ.









14 февраля Ходасевич выругался матом в прямом эфире, не зная о включенной видеокамере.