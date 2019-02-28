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Комментатор Николай Ходасевич ушел с БТ

01.03.2019 14:11 — Разное | Партизан  
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Журналист Николай Ходасевич прекратил сотрудничество с Белтелерадиокомпанией. Об этом журналист сообщил на своем Youtube-канале.

"Пришло время что-то менять. Я не говорю, что это время было ужасным. Оно было отличным. Олимпиады, чемпионаты мира и Европы, в конце концов, комментарии, от которых вы плевались, — их тоже добавим сюда. Но надо что-то менять. Я ухожу. Теперь у меня много времени — на ютуб-канале мы можем не только один, а может быть, и два-три раза общаться и говорить без купюр о нашем и мировом футболе", — сообщил журналист.


Как напоминает tribuna.com, Ходасевич работал в Белтелерадиокомпании с 2008 года. Он вел программу "Время футбола" на телеканале "Лад" (позже "Беларусь 2"), а с 2013 года она выходила на "Беларусь 5".

Кроме того Ходасевич был комментатором, корреспондентом и ведущим новостных программ.


14 февраля Ходасевич выругался матом в прямом эфире, не зная о включенной видеокамере.

 
 
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Журналист Николай Ходасевич прекратил сотрудничество с Белтелерадиокомпанией. Об этом журналист сообщил на своем Youtube-канале.
 
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