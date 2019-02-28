Российский рубль подорожал на бирже

Напомним, что по итогам февраля белорусский рубль подорожал к валютной корзине на 1,13%.





Курс доллара вырос всего на 0,0006 рубля до 2,1390 BYN/USD. За текущую неделю курс доллара снизился на 0,0012 рубля, а по итогам торгов в понедельник он оказался на минимуме за 66 дней.





Курс евро упал на 0,0031 рубля до 2,4305 BYN/EUR. С понедельника по пятницу курс евро вырос на 0,0018 рубля.





Курс российского рубля вырос на 0,0038 рубля до 3,2501 BYN/100 RUB. Напомним, что вчерашние торги российский рубль завершил на минимуме за 37 дней, а текущую неделю российская валюта завершает с минусом в 0,0169 рубля.









Итоги февраля 2019 для белорусского рубля





Сразу все валюты подешевели к белорусскому рублю в ходе февральских торгов:





курс доллара снизился на 0,53% (−0,0115 BYN);

курс евро обвалился на 1,57% (−0,0389 BYN);

курс российского рубля упал на 1,32% (−0,0435 BYN);





значение корзины валют уменьшилось на 1,13%.





Итоги валютного рынка Беларуси с начала 2019 года за январь—февраль





курс доллара опустился на 0,99% (−0,0214 BYN);

курс евро обвалился на 1,61% (−0,0398 BYN);

курс российского рубля подскочил вверх на 4,29% (+0,1335 BYN);





значение корзины валют выросло на 1,50%.