|
Российский рубль подорожал на бирже
Валютная корзина подорожала на 0,04% на торгах в пятницу 1 марта 2019 благодаря укреплению доллара и российского рубля.
Напомним, что по итогам февраля белорусский рубль подорожал к валютной корзине на 1,13%.
Курс доллара вырос всего на 0,0006 рубля до 2,1390 BYN/USD. За текущую неделю курс доллара снизился на 0,0012 рубля, а по итогам торгов в понедельник он оказался на минимуме за 66 дней.
Курс евро упал на 0,0031 рубля до 2,4305 BYN/EUR. С понедельника по пятницу курс евро вырос на 0,0018 рубля.
Курс российского рубля вырос на 0,0038 рубля до 3,2501 BYN/100 RUB. Напомним, что вчерашние торги российский рубль завершил на минимуме за 37 дней, а текущую неделю российская валюта завершает с минусом в 0,0169 рубля.
Итоги февраля 2019 для белорусского рубля
Сразу все валюты подешевели к белорусскому рублю в ходе февральских торгов:
курс доллара снизился на 0,53% (−0,0115 BYN);
курс евро обвалился на 1,57% (−0,0389 BYN);
курс российского рубля упал на 1,32% (−0,0435 BYN);
значение корзины валют уменьшилось на 1,13%.
Итоги валютного рынка Беларуси с начала 2019 года за январь—февраль
курс доллара опустился на 0,99% (−0,0214 BYN);
курс евро обвалился на 1,61% (−0,0398 BYN);
курс российского рубля подскочил вверх на 4,29% (+0,1335 BYN);
значение корзины валют выросло на 1,50%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Валютная корзина подорожала на 0,04% на торгах в пятницу 1 марта 2019 благодаря укреплению доллара и российского рубля.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)