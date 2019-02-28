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В Бресте начался суд над грабителем инкассаторов
Суд Ленинского района г. Бреста начал изучать материалы дела по ноябрьскому инциденту, когда на группу инкассаторов, забиравших выручку из банкомата, напал мужчина. Он ударил одного из сотрудников службы электрошокером, после чего попытался скрыться с сумкой денег, в которой находился эквивалент 195 тысяч рублей. Далеко нападавший не убежал: инкассаторы бросились в погоню и в одном из соседних дворов сами задержали мужчину.
В суде Вадим частично в содеянном раскаялся и пояснил, что на преступление пошел из-за острой нехватки денег. Он вложился в собственный бизнес, но финансов от проданной квартиры не хватило, а поддержать его никто не смог. Тогда брестчанин решил поступить по сценарию голливудских фильмов и перехватить банковскую выручку у инкассаторов. Выбрал удобный банкомат, несколько дней следил за режимом работы инкассации, а затем, хлопнув для храбрости пивка, решил осуществить содеянное. Вадим планировал «сбросить хвост» на съемной квартире, после чего отсидеться в засаде, но до этого не дошло - план рассыпался уже в самом начале.
Потерпевший инкассатор в ходе судебного слушания заявил, что личных претензий к нападавшему не имеет. И все же содеянное тянет на разбой с целью завладения имуществом в особо крупном размере - а это до 15 лет за решеткой. Слушания по делу продолжаются.
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Суд Ленинского района г. Бреста начал изучать материалы дела по ноябрьскому инциденту, когда на группу инкассаторов, забиравших выручку из банкомата, напал...
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