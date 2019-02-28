В Бресте начался суд над грабителем инкассаторов

В суде Вадим частично в содеянном раскаялся и пояснил, что на преступление пошел из-за острой нехватки денег. Он вложился в собственный бизнес, но финансов от проданной квартиры не хватило, а поддержать его никто не смог. Тогда брестчанин решил поступить по сценарию голливудских фильмов и перехватить банковскую выручку у инкассаторов. Выбрал удобный банкомат, несколько дней следил за режимом работы инкассации, а затем, хлопнув для храбрости пивка, решил осуществить содеянное. Вадим планировал «сбросить хвост» на съемной квартире, после чего отсидеться в засаде, но до этого не дошло - план рассыпался уже в самом начале.





Потерпевший инкассатор в ходе судебного слушания заявил, что личных претензий к нападавшему не имеет. И все же содеянное тянет на разбой с целью завладения имуществом в особо крупном размере - а это до 15 лет за решеткой. Слушания по делу продолжаются.