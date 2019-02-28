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В Брестском районе, вероятно, найдено тело парня, пропавшего на Новый год

01.03.2019 13:39 — Разное | Партизан  
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Об этом сообщила группа поиска Николая «ВКонтакте». Аналогичная информация - еще в нескольких группах в соцсетях.

По предварительной информации, из мелиоративного канала недалеко от Комаровки, где последний раз и видели пропавшего, нашли тело, схожее по приметам с Бетеней. Ни в УВД, ни в ОСВОД пока данный факт не подтвердили, но и не опровергли - личность устанавливается. Предварительно сообщается, что видимых причин насильственной смерти на теле нет, но здесь однозначно нужно дождаться результатов судебно-медицинской экспертизы и информации от Следственного комитета - ведь по данному факту возбуждено уголовное дело за убийство, ранее задерживались и подозреваемые.

26-летний Николай Бетеня вместе с друзьями отмечал Новый год в Комаровке, но после конфликта около 6.30 утра ушел из дома и исчез. На следующий день в Брестский РОВД обратилась сестра Николая с заявлением о пропаже. Его искали с небольшими перерывами почти два месяца.

В Следственном комитете подтвердили нахождение тела. Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк отметил, что сейчас идет процесс установления личности. Но по внешним приметам и одежде это, скорее всего, и есть пропавший Николай Бетеня.
 
 
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Об этом сообщила группа поиска Николая «ВКонтакте». Аналогичная информация - еще в нескольких группах в соцсетях.
 
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