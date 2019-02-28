Эстония побила рекорд на выборах через интернет





Карточка-удостоверение с чипом, кардридер, специальная программа - все, что нужно эстонскому избирателю, чтобы голосовать на выборах с личного компьютера





По данным Республиканской избирательной комиссии Эстонии, в ходе досрочного интернет-голосования, закончившегося 27 февраля, в выборах парламента страны, Рийгикогу, приняли участие 247 тысячи 232 избирателя. Это больше четверти списочного состава избирателей - их в Эстонии около 900 тысяч.





Традиционное голосование на избирательных участках пройдет 3 марта.





Если явка после дня обычного голосования 3 марта окажется примерно такой же, как и на предыдущих выборах парламента - около 64% - то получится, что через интернет будет подано больше 42% голосов.





Для того, чтобы проголосовать с любого компьютера, гражданину Эстонии нужно только удостоверение личности с чипом (они есть почти у всех) или виртуальное цифровое удостоверение личности Mobiil-ID, а также программное обеспечение, которое можно скачать с государственного сайта.





При помощи этих электронных систем жители Эстонии могут не только голосовать, но и вообще вести все дела с государством и частными контрагентами: подавать декларацию о доходах, запрашивать любую информацию, создавать фирмы, делать банковские переводы, записываться к врачу и так далее.





Систему голосования через интернет Эстония первой в мире ввела в 2005 году.





Некоторые другие страны пробовали или планируют ввести такие системы на муниципальном или общенациональном уровне, но Эстония пока остаётся единственной страной, где электронное голосование на дому стабильно работает и на местных, и на общенациональных выборах.





В феврале депутаты российской Госдумы внесли законопроект об экспериментальном голосовании по интернету на сентябрьских выборах в Московскую городскую думу.





В других странах часто высказывались опасения относительно защищенности таких систем от взлома и подтасовки результатов голосования.









В самой Эстонии против интернет-голосования долго выступала одна из ведущих партий - Центристская. Значительную часть электората этой партии составляют пожилые люди, многие из которых не любят осваивать новые технологии.





"Центристская партия в то время, когда ею руководил Эдгар Сависаар, была против электронного голосования, потому что не считала электронных избирателей своим электоратом - скорее, они считали их электоратом главного конкурента, Партии реформ", - сказал Би-би-си политический аналитик из эстонской газеты Postimees Урмас Яагант.





Но два года назад Сависаар ушел из политики, центристы изменились, и, как говорит Яагант, новый лидер партии и премьер-министр Юри Ратас сам голосовал по интернету.





Привлечение молодых





Впрочем, рассуждения прежнего руководства центристов не были безосновательны. Праволиберальная Партия реформ действительно на трех последних выборах парламента набирала в разы больше интернет-голосов, чем центристы: от 34,6% до 37,6% против 7,6-10% у Центристской партии.





Реформисты и другие партии, придерживающиеся праволиберальных взглядов на экономику, твердо поддерживали интернет-голосование в том числе и потому, что рассчитывали, что оно привлечет к выборам больше молодых, энергичных, образованных граждан, тех, кто на "ты" с компьютером, но, в отличие от пенсионеров, на выборы не ходит.





Избирательная комиссия Эстонии, запуская новую систему 14 лет назад, объявила, что надеется на повышение явки.





На практике эти надежды в общем и целом не оправдались: явка не повысилась, и состав электората остался более или менее прежним (просто все больше избирателей теперь голосуют из дома).





Партии не выиграли





В 2016 Керли Зирк из Тартуского университета в своей магистерской работе математически проанализировала статистику всех восьми прошедших к тому времени в Эстонии интернет-выборов и пришла к выводу, что преимущества какой-либо из партий это новшество не принесло.





"Больших изменений в структуре электората электронное голосование не принесло, - согласен и Урмас Яагант. - Хотя наверняка есть такие, кто иначе не стал бы голосовать, а электронное голосование настолько удобно, что они теперь голосуют. Так что можно ожидать, что избирательную активность электронное голосование немного повышает".





О разных эффектах электронных выборов, реальных и умозрительных, писали многие аналитики в мире.





Среди этих эффектов называли, например, и такой: при растянутом во времени голосовании по интернету может повыситься рациональность выбора.





Дело в том, что при традиционной системе, с кульминацией в один-единственный день голосования, очень часто случается так, что соперники на выборах приберегают самый мощный компромат друг на друга на самые последние дни кампании.









В эти дни на избирателя обрушивается лавина скандальной информации, он не успевает в ней разобраться и, придя на избирательный участок, делает выбор под влиянием сиюминутных эмоций.





В такой ситуации, как в Эстонии, когда уже очень большая часть избирателей голосует со своего компьютера, причем в течение нескольких дней, смысл в этом "залпе" компромата пропадает, а избиратель может спокойно подумать и осознанно проголосовать.





Но это - теоретические рассуждения, на практике в разных странах и в разных слоях электората все может быть очень по-разному.





Пусть даже политические эффекты от голосования по интернету и неочевидны, одно вполне ясно: это очень удобно и в перспективе позволит экономить на "физической" организации голосования.