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Лукашенко признался, кто был инициатором серии матчей между минским «Динамо» и сборной экстралиги

01.03.2019 14:45 — Разное | Tut.by  
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Александр Лукашенко, общаясь с журналистами и экспертами во время «Большого разговора с президентом», признался, кто был инициатором серии матчей между хоккеистами минского «Динамо» и сборной экстралиги, которая проходит в эти дни на столичных аренах.


Фото: president.gov.by

— Вы, наверно, заметили, я часто говорю: вот появилась у нас какая-то новая форма работы на уровне главы государства. И я говорю: надо сделать так, чтобы это стало традицией в нашей стране. Это будет наше, белорусское. Чтоб мы детям могли оставить. Как мы сегодня обращаемся к истории, говорим — вот там событие, вот это вот наше!

Вот и мы должны это создавать. Ну так уже, чтобы вас отвлечь от серьезных разговоров… Недавно мы провели вот здесь рядом, в стенах Дворца независимости, бал. Слушайте, вы не представляете, это было мое жесткое решение. Как по этому хоккею, сейчас вот идет этот… Жесткое решение! Так, говорю, женщины, снимайте вот эти штаны деловые, надевайте длинные платья и будете на балу танцевать! — рассказал Александр Лукашенко.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По итогам двух поединков счет в серии пока равный — 1:1. 26 февраля на льду «Минск-Арены» победила сборная экстралиги, которой руководит штаб минской «Юности» во главе с Михаилом Захаровым. 28 февраля на площадке «Чижовка-Арены» динамовцы взяли реванш. 2 марта в решающем матче на льду «Минск-Арены» определится победитель серии. Начало в 18.00. Федерация хоккея Беларуси, анонсируя серию этих матчей, объявляла о том, что их результат будет иметь «высокое значение».

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко признался, кто был инициатором серии матчей между хоккеистами минского «Динамо» и сборной экстралиги, которая проходит в эти дни на столичных...
 
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