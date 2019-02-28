«Горжусь своей несгибаемой волей». Правила жизни Дианы Арбениной

9 марта группа «Ночные снайперы» приедет в Минск в рамках мирового тура, посвященного своему 25-летию. Диана Арбенина и ее команда выступят в минском Дворце спорта с шоу «Первая четверть», которое артисты долго и тщательно готовили, разрабатывая как режиссерский сценарий, так и мельчайшие детали его реализации, включая созданные в Европе декорации и смену образов.

Белорусские фанаты услышат «31 весну», «Морячку», «Ты дарила мне розы» и десятки других хитов, а также песни последних лет «Инстаграм», «Грустные люди», «Разбуди меня» и новые синглы «Короны», «Раскаленные».

В преддверии концерта «АиФ» пообщался с лидером «Ночных снайперов» Дианой АРБЕНИНОЙ, которая поделилась своими правилами жизни.

- Кто оказал наибольшее влияние на формирование вас как личности? Почему?

- В моем случае это не «кто», а «что» - север. Я выросла на Чукотке и Колыме. Именно они сделали меня такой, какая я сейчас.

- Есть правила, которых всегда придерживаетесь и никогда им не изменяете?

- Делаю так, как чувствую.

- Что сегодня включает понятие «достоинство»? Возможно, в вашей системе координат приоритеты другие?

- Кроме достоинства, моя система координат предполагает ещё гордость и уважение к людям.

- Какими своими поступками вы гордитесь? За что испытываете стыд?

- Горжусь несгибаемой волей. Часто стыдно за то, что она провоцирует.

Диана Арбенина: «Пишу песни не для публики и критиков, а только для себя» Подробнее

Не быть бараном

- Всегда ли важно быть принципиальным? В каких случаях, ситуациях можно проявлять «гибкость»?

- Абсолютно всегда, когда ситуация принципиальна. В остальном нет нужды быть упрямым бараном.

- Легко ли вас обидеть? Как мудро или правильно поступать с теми, кто обидел, не оправдал надежд?

- На раз. Я никогда не отвечаю. Человек перестаёт существовать для меня и морально и физически. Был - и не стало.

- Есть ли личность, которая вызывает у вас чувство гордости, что это ваш современник?

- Многими можно восхищаться. Я люблю восхищаться.

- Говорят, окружение – это то, что мы можем без проблем поменять. Но как найти единомышленников, которые не предадут и всегда будут прикрывать спину и еще патроны подавать?

- Никого не ищите. Ждите. Нужные придут сами. Никого не держите. Случайные растают весной.

- Благими намерениями вымощена дорога в ад? Или помогать нужно всякому, кто нуждается и просит об этом (или даже не просит)?

- Всякому, но не пытаясь изменить ДНК.

- Чем вам не жаль делиться?

- Мне ничего не жаль, все мое - во мне.

Любовь и пустота

- Вы как-то сказали: «Либо музыка, либо богадельня». Почему?

- Потому что есть только жизнь и смерть. Рассвет и закат. Любовь и абсолютная пустота.

- Как рождается творение?

- Рождая одно, мы убиваем другое. В этом наша беда: мы и жертва, и охотник. А ещё художник не может быть безгрешен. И чем больше его грех, тем мощнее его картины.

- Что такое любовь?

- Оправдание и спасение бытия.

- Какой главный долг родителей перед детьми и детей перед родителями и более старшими предками?

- Долг родителей - отпустить детей. Долг детей – запомнить, что их отпустили, и возвращаться туда, откуда ушли.