«Горжусь своей несгибаемой волей». Правила жизни Дианы Арбениной

9 марта группа «Ночные снайперы» приедет в Минск в рамках мирового тура, посвященного своему 25-летию. Диана Арбенина и ее команда выступят в минском Дворце спорта с шоу «Первая четверть», которое артисты долго и тщательно готовили, разрабатывая как режиссерский сценарий, так и мельчайшие детали его реализации, включая созданные в Европе декорации и смену образов.
Белорусские фанаты услышат «31 весну», «Морячку», «Ты дарила мне розы» и десятки других хитов, а также песни последних лет «Инстаграм», «Грустные люди», «Разбуди меня» и новые синглы «Короны», «Раскаленные».
В преддверии концерта «АиФ» пообщался с лидером «Ночных снайперов» Дианой АРБЕНИНОЙ, которая поделилась своими правилами жизни.
- Кто оказал наибольшее влияние на формирование вас как личности? Почему?
- В моем случае это не «кто», а «что» - север. Я выросла на Чукотке и Колыме. Именно они сделали меня такой, какая я сейчас.
- Есть правила, которых всегда придерживаетесь и никогда им не изменяете?
- Делаю так, как чувствую.
- Что сегодня включает понятие «достоинство»? Возможно, в вашей системе координат приоритеты другие?
- Кроме достоинства, моя система координат предполагает ещё гордость и уважение к людям.
- Какими своими поступками вы гордитесь? За что испытываете стыд?
- Горжусь несгибаемой волей. Часто стыдно за то, что она провоцирует.
Не быть бараном
- Всегда ли важно быть принципиальным? В каких случаях, ситуациях можно проявлять «гибкость»?
- Абсолютно всегда, когда ситуация принципиальна. В остальном нет нужды быть упрямым бараном.
- Легко ли вас обидеть? Как мудро или правильно поступать с теми, кто обидел, не оправдал надежд?
- На раз. Я никогда не отвечаю. Человек перестаёт существовать для меня и морально и физически. Был - и не стало.
- Есть ли личность, которая вызывает у вас чувство гордости, что это ваш современник?
- Многими можно восхищаться. Я люблю восхищаться.
- Говорят, окружение – это то, что мы можем без проблем поменять. Но как найти единомышленников, которые не предадут и всегда будут прикрывать спину и еще патроны подавать?
- Никого не ищите. Ждите. Нужные придут сами. Никого не держите. Случайные растают весной.
- Благими намерениями вымощена дорога в ад? Или помогать нужно всякому, кто нуждается и просит об этом (или даже не просит)?
- Всякому, но не пытаясь изменить ДНК.
- Чем вам не жаль делиться?
- Мне ничего не жаль, все мое - во мне.
Любовь и пустота
- Вы как-то сказали: «Либо музыка, либо богадельня». Почему?
- Потому что есть только жизнь и смерть. Рассвет и закат. Любовь и абсолютная пустота.
- Как рождается творение?
- Рождая одно, мы убиваем другое. В этом наша беда: мы и жертва, и охотник. А ещё художник не может быть безгрешен. И чем больше его грех, тем мощнее его картины.
- Что такое любовь?
- Оправдание и спасение бытия.
- Какой главный долг родителей перед детьми и детей перед родителями и более старшими предками?
- Долг родителей - отпустить детей. Долг детей – запомнить, что их отпустили, и возвращаться туда, откуда ушли.