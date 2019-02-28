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Беларусь согласна на единую валюту с Россией, но «хочет жить в своей квартире»

01.03.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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Беларусь согласна на единую валюту с Россией, но «хочет жить в своей квартире»

Как заявил Лукашенко, в России должны понимать, что белорусы не нахлебники, а «родные люди». «Мы не партнеры, как у вас принято говорить, меня от этого просто коробит. Мы готовы с вами сотрудничать. Мы обречены жить вместе», — подчеркнул он

Президент Беларуси  Александр Лукашенко выступил на пресс-конференции в Минске. Он сообщил, что считает возможным создание в Союзном государстве единой валюты, которая должна представлять собой не российский, или белорусский, а «общий рубль».

«И главное — эмиссионный центр. Путин мне говорит: ну что, в Минске будет? Я говорю, нет, в Смоленске. Так отреагировал. Пусть будет в Питере — родина президента России, мой любимый город — Ленинград, Петербург ныне. Пусть там» — передал Лукашенко свой диалог с российским президентом.

Лукашенко выразил уверенность в том, что у России нет никаких намерений поглотить Белоруссию. «Никаких замашек со стороны, по крайней мере, президента России на то, что надо Беларусь инкорпорировать или включить в состав России, ни разу не услышал. Даже настроения такого не было, я бы почувствовал это», — сказал белорусский президент. По его словам, сейчас белорусы хотят быть вместе с Россией, но при этом «жить в своей квартире».

Сегодня также прозвучало несколько заявлений о том, что Россия предоставляет кредиты на условиях менее выгодных, чем для Вьетнама, о том, что наши враги на Западе, как выразился президент, нам предоставляют кредиты на более выгодных условиях, чем Россия. Но основной посыл в том, что мы хотим вернуться к схемам, которые возникли еще при Ельцине.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Как заявил Лукашенко, в России должны понимать, что белорусы не нахлебники, а «родные люди». «Мы не партнеры, как у вас принято...
 
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