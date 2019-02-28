



Отношения между Россией и Беларусью являются союзническими и "абсолютно братскими", заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он не стал комментировать слова белорусского президента Александра Лукашенко, заявившего, что 98% его сограждан проголосуют против включения Беларуси в состав России, пишет ТАСС.

"Я не берусь комментировать эти заявления Александра Григорьевича, но вместе с тем, конечно, отношения между нашими странами являются союзными и абсолютно братскими", - сказал представитель Кремля. По его мнению, "теплое отношение к Беларуси у нас [в России] доминирует".

Песков отметил, что планов новой встречи президента России Владимира Путина и Лукашенко пока нет, но они могут договориться встретиться в любой момент. В предыдущий раз политики провели серию встреч в течение трех дней в середине февраля в Сочи.

"С другой стороны, это не значит, что они не могут принять решение встретиться хоть завтра. Вы знаете, что они общаются регулярно, [в том числе] и по телефону, и при необходимости быстро и оперативно принимают решение о встрече", - добавил пресс-секретарь.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Песков: теплое отношение к Беларуси у нас доминирует Отношения между Россией и Беларусью являются союзническими и "абсолютно братскими", заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Во время "Большого разговора с президентом" Александр Лукашенко заявил: если сегодня вынести вопрос на референдум в Беларуси об объединении нашей страны и России и включении Беларуси в состав России, то 98% проголосуют против.