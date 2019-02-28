О производственном травматизме в Витебской области

По оперативным данным Витебского областного управления Департамента государственной инспекции труда, в организациях Витебской области по состоянию на 25.02.2019 года произошло 4 смертельных несчастных случая связанных с производством, в результате воздействия на работников опасных производственных факторов.

В двух случаях работники погибли при выполнении работ по лесозаготовке – выполнение валки деревьев на лесосеке. Погибшие являлись работниками Государственных лесохозяйственных учреждений Витебской области подчиненных Министерству лесного хозяйства. (за аналогичный период 2018 года смертельных несчастных случаев не зарегистрировано).

Справочно: За период 2018 года в организациях лесохозяйственных учреждений Витебской области также был зарегистрирован 1 несчастный случай со смертельным исходом (по вине самого потерпевшего) и 2 случая повлекшие тяжёлые производственные травмы (в одном из случаев установлена вина должностных лиц).

Несчастные случаи со смертельным исходом в 2019 году в организациях лезохозяйственных учреждений Витебской области произошли при следующих обстоятельствах:

— 07.02.2019 несчастный случай произошёл с вальщиком леса ГЛХУ «Полоцкий лесхоз» при выполнении им работы по валке леса в 28 квартале Юровичского лесничества. Работник получил смертельную травму в результате падения ранее спиленной сосны, зависшей на кроне спиливаемого им дерева.

— 15.02.2019 несчастный случай произошёл с лесником ГЛХУ «Оршанский лесхоз». При проведении лесозаготовительных работ в 18 квартале Болбасовского лесничества ГЛХУ «Оршанский лесхоз», лесник зашёл в опасную зону валки деревьев и получил смертельную травму в результате падения на него спиленного дерева.

В данный момент по несчастным случаям проводится специальные расследования, по фактам данных случаев не исключены нарушения, как со стороны самих потерпевших, так и со стороны должностных лиц организации, причины и лица допустившие нарушения требований действующего законодательства устанавливаются.

Анализ материалов завершенных специальных расследований несчастных случаев с тяжелыми последствиями, происшедших в 2018 году в данных организациях Витебской области свидетельствует о том, что причинами несчастных случаев являются, как нарушения, связанные с нарушением элементарных требований при проведении лесосечных работ, так и нарушения требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, используемых при проведении лесосечных работ.

C 25 февраля 2019 г. в Шарковщинском районе проходит месячник обеспечения здоровых и безопасных условий труда в лесозаготовительных и деревообрабатывающих организациях (распоряжение председателя Шарковщинского районного исполнительного комитета от 25.02.2019 г. №24р).