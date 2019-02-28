В Толочинском районе водитель легковушки погиб, попав под две фуры

Как стало известно, 32-летний водитель Сhrysler двигался по автодороге М-1. На 540 км трассы мужчина не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в фуру.

Ударом легковушку отбросило под другую фуру, и в итоге Сhrysler съехал в кювет. В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. Еще трое пассажиров госпитализированы. Водители фур серьезно не пострадали.

По факту смертельного ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.