Лукашенко посетит Китай в апреле для участия в форуме «Один пояс, один путь»

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует в апреле посетить Китай для участия во втором форуме «Один пояс, один путь». Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает «МИР 24».

«Мы готовимся посетить это мероприятие, которое касается Шелкового пути», – сказал глава государства.

Принять участие в саммите белорусского лидера пригласил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Соответствующее личное послание было передано через чрезвычайного и полномочного Посла КНР в Беларуси Цуй Цимина на его встрече с заместителем министра иностранных дел Беларуси Андреем Дапкюнасом в начале года.

Отметим, что весной 2017-го президент Беларуси участвовал в первом форуме «Один пояс, один путь» среди руководителей 29 государств и международных организаций. На нем обсуждались пути углубления экономического взаимодействия между государствами, которые входят в экономический пояс Шелкового пути, в частности, формирование транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Азии и Европы.

Кроме того, по словам Лукашенко, в июне он встретится с китайским лидером в Бишкеке на сессии ШОС. Кроме того, Лукашенко «приоткрыл секрет», рассказав, что Си Цзиньпин предложил ему провести отдельную двустороннюю встречу. Она была запланирована в конце марта, но потом выяснилось, что форум «Один пояс, один путь» пройдет в апреле. В результате было принято решение встретиться в Пекине в эти сроки. Если не получится, то это произойдет в Бишкеке.

«У нас есть крайняя необходимость встретиться и поговорить о том, как мы будем сотрудничать», – отметил Лукашенко.

«Не было вопроса, с которым бы я ни обратился к руководству Китая и он не был решен», – подчеркнул президент.

Он напомнил, что давно знаком с председателем КНР, еще до того, как он занял высший пост в Поднебесной.