ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко посетит Китай в апреле для участия в форуме «Один пояс, один путь»

01.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует в апреле посетить Китай для участия во втором форуме «Один пояс, один путь». Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает «МИР 24».

«Мы готовимся посетить это мероприятие, которое касается Шелкового пути», – сказал глава государства.

Принять участие в саммите белорусского лидера пригласил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Соответствующее личное послание было передано через чрезвычайного и полномочного Посла КНР в Беларуси Цуй Цимина на его встрече с заместителем министра иностранных дел Беларуси Андреем Дапкюнасом в начале года.

Отметим, что весной 2017-го президент Беларуси участвовал в первом форуме «Один пояс, один путь» среди руководителей 29 государств и международных организаций. На нем обсуждались пути углубления экономического взаимодействия между государствами, которые входят в экономический пояс Шелкового пути, в частности, формирование транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Азии и Европы.

Кроме того, по словам Лукашенко, в июне он встретится с китайским лидером в Бишкеке на сессии ШОС. Кроме того, Лукашенко «приоткрыл секрет», рассказав, что Си Цзиньпин предложил ему провести отдельную двустороннюю встречу. Она была запланирована в конце марта, но потом выяснилось, что форум «Один пояс, один путь» пройдет в апреле. В результате было принято решение встретиться в Пекине в эти сроки. Если не получится, то это произойдет в Бишкеке. 

«У нас есть крайняя необходимость встретиться и поговорить о том, как  мы будем сотрудничать», – отметил Лукашенко.

«Не было вопроса, с которым бы я ни обратился к руководству Китая и он не был решен», – подчеркнул президент.

Он напомнил, что давно знаком с председателем КНР, еще до того, как он занял высший пост в Поднебесной.  



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сенсация в экстралиге: сборная U-20 нанесла поражение «Шахтёру»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика