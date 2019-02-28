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«Фраза про мой секс? Хоть о чем-то говорят, Господи, про БАТЭ». Бага вышел к прессе перед Суперкубком

01.03.2019 15:13 — Разное | Tut.by  
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2 марта БАТЭ на правах действующего чемпиона Беларуси проведет матч за Суперкубок против обладателя Кубка страны и прошлогоднего победителя Суперкубка брестского «Динамо». На пресс-конференции перед поединком главный тренер борисовчан Алексей Бага и капитан команды Игорь Стасевич вспоминали про «секс» Баги и победу над «Арсеналом», говорили о своем троллинге «Динамо» и допустили иронию в адрес федерации футбола.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Алексей Анатольевич, защитник БАТЭ Егор Филипенко относится к матчу за Суперкубок несерьезно, сравнивает его с товарищеским поединком. Беседовали ли вы с ним об этом? БАТЭ нужен этот трофей?

— Нет, с Егором я об этом не говорил. А он, когда делал такое заявление, несколько раз подчеркнул, что это его личное мнение. К мнению состоявшегося футболиста мы должны относиться с пониманием и уважением. Игрок многое для нас сделал и, надеюсь, еще сделает. Так что не надо делать из его заявления огромных умозаключений. Мы же готовимся очень серьезно к матчу. Для БАТЭ каждый трофей, каждый финал, каждая игра — это игра на победу.

— К матчу за Суперкубок имелся большой зрительский интерес, однако стадион ФК «Минск» вмещает немного болельщиков, и здесь искусственное покрытие. В то же время в прошлом году открылся после реконструкции минский стадион «Динамо». Огорчает ли вас тот факт, что приходится, как и год назад, играть за Суперкубок на стадионе ФК «Минск»?

— Нет, нисколько. Мы приняли это как должное. Нам сообщили, где мы играем, когда и во сколько. Мы готовимся к этим условиям: к погоде, к покрытию. Не в моей компетенции выбирать место проведения матчей и все остальное.

— «Борисов-Арена» готовилась к февральскому матчу БАТЭ с «Арсеналом». Была ли возможность провести встречу за Суперкубок там?

— Учитывая то, что это наша домашняя арена, а мы играем с принципиальным соперником, не думаю, что такая маломальская инициатива нашла бы поддержку у ребят из южного города. Не имеет смысла говорить об этом.

— Ребята, не забывайте, есть у нас [на пресс-конференции присутствует] капитан команды, — обратился к журналистам пресс-атташе БАТЭ Сергей Дашкевич.

— Разговаривайте, — Игорь Стасевич разрешил и дальше забрасывать вопросами тренера.

— БАТЭ выпустил видео с троллингом игроков брестского «Динамо» в той части, что для кого-то Суперкубок — это главный трофей в карьере. Не считаете ли, что такое видео может раззадорить соперника?

— Честно, я даже его не смотрел, — сказал Стасевич. — Если вы говорите, что там есть какой-то троллинг, то это, наверное, в стиле брестского «Динамо». Они любят такое: где-то спровоцировать, показать еще какие-то там моменты. Не думаю, что такое видео может сказаться на мотивации Бреста. У «Динамо» и без того будет хорошая мотивация.

— Соглашусь с Игорем, — продолжил разговор тренер. — Не думаю, что такое видео может сыграть какую-то роль и сказаться на настрое и мотивации соперника. Да, вышел ролик. Но мы же в XXI веке живем, смотрим все это. Практически в каждом чемпионате перед каждой игрой происходит нечто подобное. Хоть в этом догоняем чуть-чуть другие страны.

— Какой игры вы ожидаете со стороны «Динамо»?

— Давай, Игорек! — уступил слово капитану БАТЭ Алексей Анатольевич.

— Пока сложно сказать. Наверное, все будет зависеть от того, что будет происходить на поле. Забьет ли кто-то быстрый гол или нет. Из этого будет вытекать ход матча.

— Думаю, коль аншлаг, коль люди ждут открытия сезона, то хотелось бы, чтобы игра была не только с хорошей вывеской, но и с интересными событиями, эмоциями, — сказал Бага. — Зачастую в наших реалиях нам этого не хватает. Дай бог, чтобы сейчас получилось во всех отношениях.

— Играет ли какую то роль то, что в прошлом году в матчах за титулы «Динамо» дважды обыграло БАТЭ?

— Давай, Игорь! — снова пропустил вперед Стасевича Бага.

— Для кого-то, может быть, да, для кого-то — нет. Для меня лично? Не скажу, что это дополнительная мотивация, что нас обыграл именно Брест. Есть Суперкубок, есть трофей, за которой можем побороться. Неважно, с Брестом ли или с кем-то другим.

— Алексей Анатольевич, бывший тренер БАТЭ Олег Дулуб говорил, что в прошлогодних матчах за трофеи с «Динамо» важную роль сыграл Артем Милевский. Вы придумали, как теперь с ним совладать?

— Один дядя мне говорил, что он плохо сыграл в тех играх. Не вижу причин обсуждать, что кто-либо сказал о Милевском.

— Довольны ли тем, как прошел сбор в Англии после матча с «Арсеналом»?

— Да, всегда хочется чего-то большего, но нам попался такой жребий, который определил место подготовки. Никаких глобальных проблем не испытали. Мы никуда не перелетали, не было лишних взлетов и посадок.

— А что скажете по поводу психологии команды?

— В плане психологии? Ребята, мы сначала обыграли «Арсенал» в Борисове — 1:0, после чего вся страна неделю про мой секс говорила! То что сделали наши ребята во главе с Игорем… Если кто-то после 0:3 какие-то другие эмоции будет испытывать, то готов выслушать. Мы совершили неимоверное. Я буду об этом говорить, пока будут спрашивать. А, может, и когда не будете спрашивать.

Отличные были эмоции. Еврокубки для нас закончились на «Эмирейтс», а дальше мы готовились к Суперкубку, Кубку страны и сезону в целом.

— Не пожалели ли о том, что после победы над «Арсеналом» бросили ту фразу «Да простят меня женщины, но это было лучше, чем секс»?

— Почему я должен жалеть?

— Вся страна, как вы говорите, это обсуждала. Возможно, вам было неудобно.

— Хоть о чем-то говорят, Господи, про БАТЭ.

— С начала сезона в официальным матчах не видели новичков — Дмитрия Бессмертного и Виллума Тора Виллумссона. Какова вероятность их появления на поле в субботнем матче?

— Очень высокая, невзирая на то, что они дебютанты и пробыли в команде мало времени. Не вижу в этом никакой проблемы. Регламент позволяет выпустить много ребят, у некоторых есть повреждения и противопоказания играть на синтетике.

— Скажите, в Виллум уже получил разрешение на работу в Беларуси?

— По крайне мере, в страну его пустили. Уже хорошо. Поэтому… Думаю, что да.

— Денис Лаптев, новичок «Динамо», здорово сыграл во втором круге прошлого чемпионата Беларуси. Уделяете ли ему дополнительное внимание при подготовке к Суперкубку?

— Хороший футболист, игрок сборной. Но у нас таких около двенадцати человек. Нет, у нас идет плановая подготовка к игре, и мы уже смотрим дальше.

— Игорь, ваша физическая форма вызывает восхищение — как будто с годами вы играете только лучше. И как подтверждение тому — ваши показатели голевых передач в Лиге Европы. Как вам удается играть так хорошо в 33 года?

— Восстановление — немаловажный фактор. А так, сложно сказать! Я ничего особенного не делаю. Готовлюсь так же, как делал это на протяжении всей карьеры. Новшеств и нововведений не припомню. Наверное, тренерский штаб правильно подводит меня к матчам, вот и весь секрет.

— Юрий Вергейчик не считает БАТЭ явным фаворитом сезона. Алексей Анатольевич, вам есть что ответить генеральному секретарю федерации футбола?

— Нет. После слов «генеральному секретарю» мне точно нечего ответить. Юрию Вергейчику, может, что-то и сказал, а генеральному секретарю — нет.

— Сложно ли вам вести диалог с федерацией с учетом того, что Вергейчик не всегда поддерживал БАТЭ?

— Я с ними диалог вообще не веду. Я в виде монолога с ними общаюсь.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Тренер борисовчан Алексей Бага и капитан команды Игорь Стасевич вспоминали про «секс» Баги и победу над «Арсеналом», говорили о своем троллинге «Динамо» и...
 
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