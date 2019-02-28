



Глава государства во время «Большого разговора» подчеркнул, что Беларуси «не надо ничего дешевого».

«Следующий год – это еще одна баталия, аналогично налоговому маневру. Пока никаких телодвижений (в вопросе цены на газ) со стороны России, сколько мы ни предлагали в рамках наших договоренностей», – заявил Лукашенко на встрече с общественностью и СМИ.

По его словам, позиция белорусской стороны заключается в создании равных с российскими условий по цене на газ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко о переговорах с Россией по цене на газ: Нам не надо ничего дешевого Глава государства во время «Большого разговора» подчеркнул, что Беларуси «не надо ничего дешевого».

«Я хочу, чтобы вы усвоили: нам не надо ничего дешевого. Мы не хотим жить за счет россиян. Мы хотим работать с вами в одном экономическом и торговом пространстве на равных условиях. Конкуренция должна быть честной и справедливой», – заявил глава государства.