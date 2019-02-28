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Многое сделано, чтобы белорусы могли зарабатывать Президент
«Мы очень много сделали, чтобы человек мог шевелиться, зарабатывать для себя и своей семьи. Создали все условия, начиная от мелкого предпринимательства до IT», – сказал Александр Лукашенко во время
По его словам, трудно найти еще такую страну, которая предоставила бы столько же свобод для предпринимательства.
«В течение дня зарегистрировался и иди работай», – сказал глава государства. Он отметил, что в этой связи не было жалоб на бюрократию.
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Об этом Александр Лукашенко заявил во время встречи с представителями СМИ, общественности и госорганов, экспертами.
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