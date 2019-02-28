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У Ryanair распродажа. Рассказываем, куда можно улететь из Киева и Вильнюса от 13 евро

01.03.2019 15:17 — Разное | KYKY  
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Ryanair, иралндский лоукостер, распродает билеты по низкой цене на апрель-июнь 2019 года. Информация об этом появилась на сайте 34travel.me. В рамках акции авиакомпания предлагает улететь в самых разных направлениях. 

Почем билеты

От 13 евро начинается стоимость билетов из Вильнюса. За эти деньги можно улететь, например, в Берлин, Лондон или Осло. Но есть и другие варианты:

•    Бремен – 15 евро;
•    Киев – 15 евро;
•    Милан – 15 евро;
•    Париж – 15 евро;
•    Брюссель – 17 евро;
•    Франкфурт – 22 евро;
•    Венеция – 33 евро;
•    Корфу – 56 евро.

А для беларусов, предпочитающих совершать полеты из Киева, перечень предложений таков:

•    Братислава – 13 евро;
•    Стокгольм – 15 евро;
•    Вена – 15 евро:
•    Лондон – 17 евро;
•    Берлин – 20 евро;
•    Афины – 25 евро;
•    Дублин – 32 евро;
•    Пафос – 35 евро;
•    Барселона – 45 евро.

Что еще нужно знать

Со всеми датами и направлениями можно познакомиться на официальном сайте Ryanair, выбрав нужную страну. Не забудьте про календарь низких цен: там можно выбрать недорогие билеты из понравившегося вам города.

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 38
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Ryanair, иралндский лоукостер, распродает билеты по низкой цене на апрель-июнь 2019 года. Информация об этом появилась на сайте 34travel.me. В рамках акции авиакомпания...
 
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