У Ryanair распродажа. Рассказываем, куда можно улететь из Киева и Вильнюса от 13 евро

Ryanair, иралндский лоукостер, распродает билеты по низкой цене на апрель-июнь 2019 года. Информация об этом появилась на сайте 34travel.me. В рамках акции авиакомпания предлагает улететь в самых разных направлениях.



Почем билеты



От 13 евро начинается стоимость билетов из Вильнюса. За эти деньги можно улететь, например, в Берлин, Лондон или Осло. Но есть и другие варианты:



• Бремен – 15 евро;

• Киев – 15 евро;

• Милан – 15 евро;

• Париж – 15 евро;

• Брюссель – 17 евро;

• Франкфурт – 22 евро;

• Венеция – 33 евро;

• Корфу – 56 евро.



А для беларусов, предпочитающих совершать полеты из Киева, перечень предложений таков:



• Братислава – 13 евро;

• Стокгольм – 15 евро;

• Вена – 15 евро:

• Лондон – 17 евро;

• Берлин – 20 евро;

• Афины – 25 евро;

• Дублин – 32 евро;

• Пафос – 35 евро;

• Барселона – 45 евро.

Что еще нужно знать



Со всеми датами и направлениями можно познакомиться на официальном сайте Ryanair, выбрав нужную страну. Не забудьте про календарь низких цен: там можно выбрать недорогие билеты из понравившегося вам города.