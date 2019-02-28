«Уголовниками никого не сделали». Глава СК рассказал о «деле БелТА»

Сегодня, 1 марта, Ивана Носкевича, глава Следственного комитета, провел с журналистами большой разговор, пишет TUT.by. В нем он поведал самое главное – что думает о «деле «БелТА». Ведь, как мы писали ранее, в процессе суда над Золотовой свидетели неоднократно заявляли, что во время дачи показаний СК оказывал на них давление.







Носкевич сразу заметил, что в течение всго времени существования СК они только и делают, что занимаются самосовершенствованием. Он якобы чувствует, что глобальные перемены нужны, но вместе с этим ожидать их не стоит. Единственным важным вопросом он обозначил создание своего ведомственного заведения дополнительного образования, который решится в первом полугодии 2019 года.



Что касается проблем в СК, то Носкевич их не видит. С его слов, вместе с ним их не видит никто: ни общество, ни журналисты – потому что их нет.



Глава также не заподозрил наличия состава преступления в действиях сотрудников СК во время допросов. Он выразил непонимание, почему об этом заговорили только спустя полгода после случившегося и лишь тогда, когда сама Золотова оказалась в суде. На резонное замечание журналиста, что действовала подписка о неразглашении, он ответил: «Вас же не били, руки вам не зажимали в дверях». Значит, все в порядке. В противном случае он думал бы по-другому, а так – журналисты преувеличивают.



Корреспондент сделала акцент на том, что около 20 журналистов ощутили на себе все прелести работы СК, и похвалила Носкевича за предоставленный мастер-класс по обыскам: к одной Ульяне Бабоед пришли восемь человек. На что глава декларировал: «Уголовниками же никого не сделали».



«Что касается самой тактики проведения первоначальных действий: вы все взрослые люди, умудренные опытом, прекрасно знаете, что если бы первоначальные мероприятия проводились по-другому, без изъятия необходимой документации и особенно всех технических средств, там на второй день делать было бы нечего с этим делом, просто не-че-го», – констатировал он.



В заключение Носкевич признался: ему неприятно осознавать, что «дело «БелТА» было в производстве. Но так получилось: СК работает с делами не по заказу – что пришло, то пришло.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Уголовниками никого не сделали». Глава СК рассказал о «деле БелТА» Сегодня, 1 марта, Ивана Носкевича, глава Следственного комитета, провел с журналистами большой разговор, пишет TUT.by. В нем он поведал самое главное – что думает о...