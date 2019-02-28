Азаренко проиграла в четвертьфинале турнира в Акапулько

Новости Беларуси. На стадии четвертьфинала завершила выступление на теннисном турнире в Акапулько Виктория Азаренко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В поединке за выход в одну вторую белоруска в трех сетах уступила американке Софии Кенин – 4:6, 6:4, 5:7. Соперницы провели на корте 2 часа и 34 минуты. Но шанс на титул у Азаренко по-прежнему остается. Она и китаянка Сайсай Чжэн добрались до полуфинала пар.



