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Сенсация в экстралиге: сборная U-20 нанесла поражение «Шахтёру»
Новости Беларуси. В экстралиге были сыграны три противостояния. И в одном из них грянула сенсация. Сборная U-20 на домашнем льду нанесла поражение солигорскому «Шахтеру» – 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
При этом хозяева пропустили первыми, однако затем нашли в себе силы переломить ход противостояния. В рядах победителей забрасывали Масилевич, Шапиро и Крылович.
С аналогичным счетом – 3:1 – «Неман» был сильнее «Металлурга». А «Лида» и «Гомель» доигрались до буллитов.
Напомним, четвертьфинальные серии пройдут до четырех викторий одного из оппонента. Стартовые поединки пройдут 6 и 7 марта.
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Новости Беларуси. В экстралиге были сыграны три противостояния. И в одном из них грянула сенсация. Сборная U-20 на домашнем льду нанесла поражение солигорскому...
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