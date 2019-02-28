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Сенсация в экстралиге: сборная U-20 нанесла поражение «Шахтёру»

01.03.2019 15:44 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В экстралиге были сыграны три противостояния. И в одном из них грянула сенсация. Сборная U-20 на домашнем льду нанесла поражение солигорскому «Шахтеру» – 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

При этом хозяева пропустили первыми, однако затем нашли в себе силы переломить ход противостояния. В рядах победителей забрасывали Масилевич, Шапиро и Крылович.

Сенсация в экстралиге: сборная U-20 нанесла поражение «Шахтёру»

С аналогичным счетом – 3:1 – «Неман» был сильнее «Металлурга». А «Лида» и «Гомель» доигрались до буллитов.

Напомним, четвертьфинальные серии пройдут до четырех викторий одного из оппонента. Стартовые поединки пройдут 6 и 7 марта.

Сенсация в экстралиге: сборная U-20 нанесла поражение «Шахтёру»
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В экстралиге были сыграны три противостояния. И в одном из них грянула сенсация. Сборная U-20 на домашнем льду нанесла поражение солигорскому...
 
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