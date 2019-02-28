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Ани Лорак «пережила настоящий стресс» и пропустила модный показ дочери
Новости Украины. Ани Лорак пережила сильнейший стресс в своей жизни. Артистка летела на вертолёте через туман.
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«И я только слышу такие слова: если будут деревья, вы им скажите, чтоб я их не пропустил. Представляете, пилот мне говорит такую информацию. Что я могу испытывать? Мы реально находились в какой-то белой дымке. Поэтому вчера я пережила настоящий стресс», – рассказала исполнительница.
Несмотря на случившееся, Ани с улыбкой пообщалась с фанатами и благополучно выступила на концерте.
Во время гастролей Лорак у её семилетней дочери было своё выступление. Девочка участвовала в модном показе. Позже она позвонила маме и возмутилась, что та не присутствовала. Ани оставалось только оправдываться, что не всё в жизни получается так, как хочется.
Кстати, недавно певица опубликовала трогательное фото с дочкой.
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Новости Украины. Ани Лорак пережила сильнейший стресс в своей жизни. Артистка летела на вертолёте через туман. Как сообщает Пятый канал, у певицы не получилось...
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