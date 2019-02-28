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Ани Лорак «пережила настоящий стресс» и пропустила модный показ дочери

01.03.2019 15:38 — Разное | СТВ  
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Новости Украины. Ани Лорак пережила сильнейший стресс в своей жизни. Артистка летела на вертолёте через туман.  

Как сообщает Пятый канал, у певицы не получилось добраться из Волгограда в Ростов-на-Дону по земле. Чтобы не опоздать на концерт, Ани решилась полететь на вертолёте. Во время полёта был густой туман, что сильно взволновало Лорак.  

«И я только слышу такие слова: если будут деревья, вы им скажите, чтоб я их не пропустил. Представляете, пилот мне говорит такую информацию. Что я могу испытывать? Мы реально находились в какой-то белой дымке. Поэтому вчера я пережила настоящий стресс», – рассказала исполнительница.  

Несмотря на случившееся, Ани с улыбкой пообщалась с фанатами и благополучно выступила на концерте.  

Ани Лорак «пережила настоящий стресс» и пропустила модный показ дочери
Фото: instagram.com/anilorak  

Во время гастролей Лорак у её семилетней дочери было своё выступление. Девочка участвовала в модном показе. Позже она позвонила маме и возмутилась, что та не присутствовала. Ани оставалось только оправдываться, что не всё в жизни получается так, как хочется.  

Кстати, недавно певица опубликовала трогательное фото с дочкой. 

Посмотреть на Софию можно здесь.  
 
 
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Новости Украины. Ани Лорак пережила сильнейший стресс в своей жизни. Артистка летела на вертолёте через туман.   Как сообщает Пятый канал, у певицы не получилось...
 
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