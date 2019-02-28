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Президент Беларуси рассказал, почему взялся за обновление предприятий в Орше
Новости Беларуси. 1 марта встреча Президента с представителями общественности, экспертного сообщества, а также белорусских и зарубежных СМИ собрала более 200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, Александр Лукашенко рассказал, почему взялся за реформирование производств в Орше.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нас беспокоят сегодня не столько минские областные центры – по занятости, трудоустройству, даже по доходам населения, не столько районные центры, о которых вы говорили – там мы проблемы решаем худо-бедно. А вот эти города – крупные, за 100 тысяч человек: 100, чуть меньше, где накопилось море проблем. И мы якобы не видели эти проблемы. А это огромное количество населения. Куда деваться этим людям? Им надо помогать там.
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Новости Беларуси. 1 марта встреча Президента с представителями общественности, экспертного сообщества, а также белорусских и зарубежных СМИ собрала более 200...
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