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Александр Лукашенко о предпринимательстве: «Просто надо людям нашим начинать шевелиться»
Новости Беларуси. 1 марта Александр Лукашенко встречается с представителями общественности и экспертного сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди прочих вопросов Президент затронул тему ведения предпринимательской деятельности в стране.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. 1 марта Александр Лукашенко встречается с представителями общественности и экспертного сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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