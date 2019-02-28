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Александр Лукашенко о предпринимательстве: «Просто надо людям нашим начинать шевелиться»

01.03.2019 15:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 1 марта Александр Лукашенко встречается с представителями общественности и экспертного сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди прочих вопросов Президент затронул тему ведения предпринимательской деятельности в стране.

Александр Лукашенко о предпринимательстве: «Просто надо людям нашим начинать шевелиться»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается свободы предпринимательства, создания новых предприятий в любой точке, особенно на селе, слушайте, тут уже больше нельзя принять каких-то решений, больше не примешь. Потому что полную свободу дали. В течение дня зарегистрировался – иди работай. Заплатил какую-то копейку – единый налог, а где-то вообще ничего не платишь, так называемые самозанятые… Еще ни одной жалобы не было, чтобы кого-то задержали, бюрократизм какой-то кого-то заел и не пустили человека работать. Просто надо людям нашим начинать шевелиться.

Александр Лукашенко о предпринимательстве: «Просто надо людям нашим начинать шевелиться»

Александр Лукашенко о предпринимательстве: «Просто надо людям нашим начинать шевелиться»

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Новости Беларуси. 1 марта Александр Лукашенко встречается с представителями общественности и экспертного сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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